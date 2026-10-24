Wenn Dünger zum Luxusgut wird

Die Inflation ist auf 3,3 Prozent geklettert. Getrieben wird sie von den um 15 Prozent gestiegenen Energiepreisen. An der Supermarktkasse ist davon wenig zu spüren: Nahrungsmittel waren im September nur 0,4 Prozent teurer als im Vorjahresmonat. Auf den Äckern bahnt sich jedoch eine Entwicklung an, die auch Verbraucher erreichen dürfte. Stickstoffdünger kostete im April laut EU-Kommission 40 Prozent mehr als im Dezember 2025 und lag rund 70 Prozent über dem Durchschnitt von 2024. Nach einer kurzen Atempause im Frühsommer ziehen die Preise seit dem Spätsommer wieder an.

Ein Weizenfeld nimmt im Laufe der Saison 180 bis 260 Kilogramm Stickstoff je Hektar auf. Ein Großteil davon muss gedüngt werden, besonders im Frühjahr, wenn der kühle Boden wenig nachliefert. Mineralischer Stickstoffdünger entsteht aus Erdgas. Daraus wird zunächst Wasserstoff gewonnen, der im Haber-Bosch-Verfahren mit Luftstickstoff zu Ammoniak reagiert. Daraus werden unter anderem Harnstoff und Kalkammonsalpeter hergestellt. Relevant ist die dritte Stickstoffgabe im Weizen. Sie steigert den Ertrag kaum, beeinflusst aber den Eiweißgehalt und damit die Frage, ob er als Backweizen oder als Futter verkauft werden kann. Wer hier spart, merkt die Folgen oft erst nach der Ernte.

Die Gründe sind vielseitig

Hauptgrund für die hohen Preise ist der Irankrieg. Nach Angaben der Ernährungsorganisation FAO laufen 20 bis 30 Prozent des globalen Düngerhandels durch die Straße von Hormus. Hinzu kommt Erdgas, das 70 bis 80 Prozent der Herstellungskosten ausmacht. Im Februar kostete die Megawattstunde (MWh) im Großhandel 33,7 Euro, im Oktober waren es an der Börse TTF bereits 76 Euro.

Auch Schwefel ist knapp, weil Lieferungen aus den Raffinerien am Golf fehlen und China bis Jahresende keine Schwefelsäure mehr exportiert. Das verteuert vor allem Phosphatdünger. Auf Stickstoffdünger aus Russland und Weißrussland erhebt die EU zudem seit Juli zusätzlich zum Wertzoll von 6,5 Prozent einen Aufschlag von 60 Euro je Tonne, der bis 2028 auf 315 Euro steigt. Der seit Jahresbeginn geltende CO₂-Grenzausgleich (CBAM) der EU wird bis 2034 schrittweise teurer.

Behörde warnt bereits vor den Folgen

Im Ackerbau stagnieren die Erlöse. Getreide war im Juli nur drei Prozent teurer als vor einem Jahr, während Stickstoff deutlich mehr kostet. Noch härter trifft es die Milchbauern, deren Erzeugerpreis fast ein Viertel unter dem Vorjahr lag. Hinzu kommen höhere Energiekosten; die Preise für Ölerzeugnisse wie Diesel lagen im August 40 Prozent über dem Vorjahr. Für ein Kilogramm Stickstoff müssen deutsche Landwirte heute rund acht Kilogramm Brotweizen verkaufen. Bei den Stickstoffpreisen der Vorjahre reichten gut fünf Kilogramm.

Die Betriebe reagieren entsprechend. Anfang September hatten sie laut der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein erst zehn bis 30 Prozent ihres Stickstoffs für die kommende Saison eingelagert. Üblich sind 40 bis 45 Prozent. Der Raiffeisenverband warnt, dass der Handel ohne verbindliche Bestellungen nicht genug Ware für das Frühjahr bereitstellen kann. In einer Umfrage von Top Agrar gab ein Drittel an, in diesem Jahr auf die dritte Stickstoffgabe verzichtet zu haben. Je teurer der Stickstoff, desto weniger lohnt sich die letzte Gabe, da der Aufschlag für Backweizen die Mehrkosten oft nicht mehr deckt. In der Summe kann dadurch jedoch Ertrag verlorengehen. Wieviel Dünger die Landwirte im Frühjahr 2027 ausbringen, wird sich bei der Ernte bemerkbar machen.

Die FAO warnt bereits vor geringeren Erträgen und knapperen Nahrungsmitteln bis ins kommende Jahr. Beim Brot dürfte sich der höhere Düngerpreis allerdings nur begrenzt niederschlagen. Nach Berechnungen des Thünen-Instituts für das Jahr 2021 entfallen rund fünf Prozent des Brotpreises auf das Getreide. Stärker durchschlagen dürfte er bei wenig verarbeiteten Produkten wie Kartoffeln, bei denen der Erzeugeranteil am Ladenpreis knapp ein Viertel beträgt. Das größere Risiko dürfte weniger im Preis liegen als in der verfügbaren Menge, wenn Betriebe ihre Produktion einschränken oder ganz aufgeben.

Düngerpreise dürften Supermärkte bald erreichen

Die EU stellt 540 Millionen Euro aus ihrer Agrarreserve bereit, auf Deutschland entfallen gut 60 Millionen. Gleichmäßig auf alle Flächen verteilt wären das nach Berechnung des Raiffeisenverbandes etwa 3,60 Euro je Hektar. Die Bundesregierung will die Mittel gezielt als Hektarprämie an Betriebe geben, deren Dünger- oder Dieselkosten stark gestiegen sind. Frankreich zahlt dagegen 50 Euro je Tonne gekauften Stickstoffdünger, besonders betroffenen Betrieben 70 Euro, und setzt damit einen direkten Kaufanreiz.

Die Aussetzung der regulären Einfuhrzölle seit Mai soll europaweit rund 60 Millionen Euro einsparen, sie gilt allerdings nicht für Ware aus Russland. Langfristig schwerer wiegt, dass in der EU seit 2023 Ammoniakwerke mit zusammen neun Prozent der Kapazität dauerhaft stillgelegt worden sind. Beim Stickstoff stammt ein Viertel bis ein Drittel des Bedarfs aus Einfuhren, beim Phosphat sind es 70 Prozent.

Dass sich die höheren Kosten im Supermarkt bisher kaum bemerkbar machen, dürfte nicht so bleiben. Ob die Folgen groß oder klein ausfallen, hängt auch davon ab, wieviel Dünger die Landwirte in diesem Winter einkaufen können und wollen. Die Politik kann beeinflussen, wie die Hilfen verteilt werden und ob Europa seine eigene Stickstoffproduktion erhält. Auch auf den Höfen gibt es Möglichkeiten, den Bedarf an Mineraldünger zu senken. Dazu gehört, die Nährstoffe aus Gülle und Gärresten möglichst effizient zu nutzen. Leguminosen binden zudem über Knöllchenbakterien an ihren Wurzeln Luftstickstoff und verringern so den Düngerbedarf der nachfolgenden Kultur.