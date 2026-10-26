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Energiewende: Warum grüner Wasserstoff so teuer ist

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Ein Arbeiter schaut in einem Chemiewerk auf Röhren – es handelt sich um den hemiepark OQ Chemicals in Oberhausen, wo Grüner Wasserstoff hergestellt wird
Ein Arbeiter schaut in einem Chemiewerk auf Röhren – es handelt sich um den hemiepark OQ Chemicals in Oberhausen, wo Grüner Wasserstoff hergestellt wird
Grüne Wasserstoffproduktion im Chemiepark OQ Chemicals in Oberhausen, NRW. Foto: picture alliance / Rupert Oberhäuser | Rupert OberhÃ¤user
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Warum grüner Wasserstoff so teuer ist

Wasserstoff gilt als Hoffnungsträger der Energiewende. Doch bis aus Wind und Sonne ein nutzbares Kilogramm grüner Wasserstoff wird, sind mehrere energieintensive Produktions- und Transportschritte nötig. Die sind vor allem: schweineteuer.

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Grüne Wasserstoffproduktion im Chemiepark OQ Chemicals in Oberhausen, NRW. Foto: picture alliance / Rupert Oberhäuser | Rupert OberhÃ¤user
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