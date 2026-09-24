Musk revolutioniert die Raumfahrtindustrie

Tech-Milliardär und Visionär Elon Musk revolutioniert mit seinen Raketenkonzepten die Raumfahrt. Foto: picture alliance / NurPhoto | Image Press Agency

Die Raumfahrt stünde ohne Elon Musk nicht dort, wo sie derzeit steht. Der exzentrische Unternehmer und Visionär träumt groß. Selbst wenn seine Pläne zur Besiedlung des Mars nie verwirklicht werden, treibt er den technischen Fortschritt radikal voran.