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Wettlauf im All: Musk revolutioniert die Raumfahrtindustrie

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Tech-Milliardär und Visionär Elon Musk revolutioniert mit seinen Raketenkonzepten die Raumfahrt.
Tech-Milliardär und Visionär Elon Musk revolutioniert mit seinen Raketenkonzepten die Raumfahrt.
Tech-Milliardär und Visionär Elon Musk revolutioniert mit seinen Raketenkonzepten die Raumfahrt. Foto: picture alliance / NurPhoto | Image Press Agency
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Musk revolutioniert die Raumfahrtindustrie

Die Raumfahrt stünde ohne Elon Musk nicht dort, wo sie derzeit steht. Der exzentrische Unternehmer und Visionär träumt groß. Selbst wenn seine Pläne zur Besiedlung des Mars nie verwirklicht werden, treibt er den technischen Fortschritt radikal voran.

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Tech-Milliardär und Visionär Elon Musk revolutioniert mit seinen Raketenkonzepten die Raumfahrt. Foto: picture alliance / NurPhoto | Image Press Agency
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