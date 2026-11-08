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„Sicherheitsplattform Strom“: Die Bundesnetzagentur und der Wahnsinn der Energiewende

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Hochspannungsleitungen (Symbolbild): Die Bundesnetzagentur gibt zu, dass es keine Anzeichen für einen künftigen akuten Strommangel gibt. Foto: picture alliance / Jochen Tack | Jochen Tack
Hochspannungsleitungen (Symbolbild): Die Bundesnetzagentur gibt zu, dass es keine Anzeichen für einen künftigen akuten Strommangel gibt. Foto: picture alliance / Jochen Tack | Jochen Tack
Hochspannungsleitungen (Symbolbild): Die Bundesnetzagentur gibt zu, dass es keine Anzeichen für einen künftigen akuten Strommangel gibt. Foto: picture alliance / Jochen Tack | Jochen Tack
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Die Bundesnetzagentur und der Wahnsinn der Energiewende

Die Bundesnetzagentur will mit der „Sicherheitsplattform Strom“ in den Energieverbrauch der Industrie eingreifen. Gedacht ist das System als Krisenwerkzeug, doch vielmehr ist es ein Realitätscheck für die Energiepolitik der vergangenen Jahre.

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Hochspannungsleitungen (Symbolbild): Die Bundesnetzagentur gibt zu, dass es keine Anzeichen für einen künftigen akuten Strommangel gibt. Foto: picture alliance / Jochen Tack | Jochen Tack
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