Die Bundesnetzagentur und der Wahnsinn der Energiewende

Hochspannungsleitungen (Symbolbild): Die Bundesnetzagentur gibt zu, dass es keine Anzeichen für einen künftigen akuten Strommangel gibt. Foto: picture alliance / Jochen Tack | Jochen Tack

Die Bundesnetzagentur will mit der „Sicherheitsplattform Strom“ in den Energieverbrauch der Industrie eingreifen. Gedacht ist das System als Krisenwerkzeug, doch vielmehr ist es ein Realitätscheck für die Energiepolitik der vergangenen Jahre.