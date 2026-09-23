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Umstieg auf Erneuerbare Energien: Ist das E-Auto wirklich auf Erfolgskurs?

Umstieg auf Erneuerbare Energien: Ist das E-Auto wirklich auf Erfolgskurs?

Umstieg auf Erneuerbare Energien: Ist das E-Auto wirklich auf Erfolgskurs?

Ein Auto steht ein einer Ladesäule für E-Autos und wird geladen
Ein Auto steht ein einer Ladesäule für E-Autos und wird geladen
Ein E-Auto wird geladen. Foto: IMAGO / Daniel Scharinger
JF-Plus Icon Premium Umstieg auf Erneuerbare Energien
 

Ist das E-Auto wirklich auf Erfolgskurs?

E-Autos boomen – zumindest auf dem Papier. Im August waren erstmals mehr Stromer als Benziner und Diesel unter den Neuzulassungen. Doch im deutschen und teilweise auch im internationalen Fahrzeugbestand spielen sie weiterhin nur eine Nebenrolle. Eine Analyse.

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