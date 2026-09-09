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Energiewende: Immer mehr Windräder, immer mehr Zweifel

Energiewende: Immer mehr Windräder, immer mehr Zweifel

Energiewende: Immer mehr Windräder, immer mehr Zweifel

Vor einem kräftigen violetten Sonnenuntergang sieht man Windräder
Vor einem kräftigen violetten Sonnenuntergang sieht man Windräder
Windräder in Deutschland. Foto: IMAGO / Achille Abboud
JF-Plus Icon Premium Energiewende
 

Immer mehr Windräder, immer mehr Zweifel

Mehr als 31.000 Windräder drehen sich mittlerweile über Deutschland – doch von der großen Energiewende ist weniger zu spüren, als die gewaltige Zahl vermuten lässt. Das hat Gründe.

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