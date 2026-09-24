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Deutschlands Energie: Droht diesen Winter die Gas-Katastrophe?

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Ein Mann mit einem weißen Helm steht vor einer komplizierten technischen Anlage – es handelt sich um eine Gasspeicheranlage
Ein Mann mit einem weißen Helm steht vor einer komplizierten technischen Anlage – es handelt sich um eine Gasspeicheranlage
Ein Betriebsleiter des Erdgasspeichers Rehden betrachtet die Steuereinheit der Anlage (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa | Hauke-Christian Dittrich
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Droht diesen Winter die Gas-Katastrophe?

Deutschlands Gasspeicher sind für den Winter schlecht gerüstet: Nur rund 56 Prozent sind gefüllt, der größte Speicher Rehden sogar nur zu etwa elf Prozent. Während Polen und Italien deutlich besser vorgesorgt haben, drohen Deutschland bei einem kalten Winter Engpässe.

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Ein Betriebsleiter des Erdgasspeichers Rehden betrachtet die Steuereinheit der Anlage (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa | Hauke-Christian Dittrich
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