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Wahnsinn der Strompreise: Die Energiewende scheitert beim Hitzetest

Wahnsinn der Strompreise: Die Energiewende scheitert beim Hitzetest

Wahnsinn der Strompreise: Die Energiewende scheitert beim Hitzetest

Symbol für Energiewende, Strompreise und Hitzesommer: Windräder drehenden sich in der untergehenden Sonne eines heißen Sommertags.
Symbol für Energiewende, Strompreise und Hitzesommer: Windräder drehenden sich in der untergehenden Sonne eines heißen Sommertags.
Windräder drehenden sich in der untergehenden Sonne eines heißen Sommertags. Foto: picture alliance/dpa | Matthias Bein
JF-Plus Icon Premium Wahnsinn der Strompreise
 

Die Energiewende scheitert beim Hitzetest

Der Hitzesommer 2026 brachte Solarstrom in Deutschland auf Rekordniveau – und gleichzeitig Strompreise nahe null oder sogar darunter. Und sobald die Sonne schwächelte, musste Deutschland teuer importieren.

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Windräder drehenden sich in der untergehenden Sonne eines heißen Sommertags. Foto: picture alliance/dpa | Matthias Bein
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