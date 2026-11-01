Wie ein Vergleich zwei Generälen zum Verhängnis wird

Der scheidende Bundesverteidigungsminister Georg Leber (SPD, l.): Auch für ihn hatte die Rudel-Affäre schwerwiegende Folgen. Foto: picture alliance / Werner Schilling | Werner Schilling

Am 1. November 1976 wirft der sozialdemokratische Verteidigungsminister Georg Leber zwei ranghohe Luftwaffenoffiziere aus der Bundeswehr. Ihr Vergehen: Sie hatten einen Besuch des ehemaligen Schlachtfliegers Hans-Ulrich Rudel, Träger des höchsten Tapferkeitsordens der Wehrmacht, bei der Truppe verteidigt. Und diesen dabei in einem Atemzug mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden und früheren Kommunisten Herbert Wehner genannt.