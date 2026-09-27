Warum die radikale Linke Kriminelle liebt

Ferat Kocak (Linkspartei) im Bundestag: Sympathie für Verbrecher ist historisch verwurzelt unter Antifaschisten. Foto: picture alliance / dts-Agentur | –

Issa Remmo und die Neuköllner Linkspartei stehen derzeit im medialen Feuer. Doch ein Blick auf die Geschichte der radikalen Linken zeigt, dass man sich oft mit Kriminellen arrangiert hat. Ein Essay von Karlheinz Weißmann.