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Debatte über Linkspartei und Remmo-Clan: Warum die radikale Linke Kriminelle liebt

Debatte über Linkspartei und Remmo-Clan: Warum die radikale Linke Kriminelle liebt

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Berlin, Deutschland: Deutscher Bundestag: 67. Bundestagssitzung: Ferat Kocak, Linke. Anscheinend sympathisiert er mit mutmaßlich Kriminellen.
Berlin, Deutschland: Deutscher Bundestag: 67. Bundestagssitzung: Ferat Kocak, Linke. Anscheinend sympathisiert er mit mutmaßlich Kriminellen.
Ferat Kocak (Linkspartei) im Bundestag: Sympathie für Verbrecher ist historisch verwurzelt unter Antifaschisten. Foto: picture alliance / dts-Agentur | –
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Warum die radikale Linke Kriminelle liebt

Issa Remmo und die Neuköllner Linkspartei stehen derzeit im medialen Feuer. Doch ein Blick auf die Geschichte der radikalen Linken zeigt, dass man sich oft mit Kriminellen arrangiert hat. Ein Essay von Karlheinz Weißmann.

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Ferat Kocak (Linkspartei) im Bundestag: Sympathie für Verbrecher ist historisch verwurzelt unter Antifaschisten. Foto: picture alliance / dts-Agentur | –
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