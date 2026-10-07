Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Bilanz nach 25 Jahren: Warum der Westen in Afghanistan scheiterte

Bilanz nach 25 Jahren: Warum der Westen in Afghanistan scheiterte

Bilanz nach 25 Jahren: Warum der Westen in Afghanistan scheiterte

U.S. Marines machen sich auf den Weg zum Krieg gegen die Taliban in Afghanistan 2001.
U.S. Marines machen sich auf den Weg zum Krieg gegen die Taliban in Afghanistan 2001.
U.S. Marines machen sich auf den Weg zum Krieg gegen die Taliban in Afghanistan 2001. Foto: picture alliance / Everett Collection | PHC JOHNNY BIVERA
JF-Plus Icon Premium Bilanz nach 25 Jahren
 

Warum der Westen in Afghanistan scheiterte

Vor 25 Jahren begann der Afghanistankrieg: Vom Antiterrorkampf entwickelte er sich zum gescheiterten Staatsaufbau. Er zeigte dem Westen seine Grenzen auf, als die Taliban das Land wieder übernahmen.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

U.S. Marines machen sich auf den Weg zum Krieg gegen die Taliban in Afghanistan 2001. Foto: picture alliance / Everett Collection | PHC JOHNNY BIVERA
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles