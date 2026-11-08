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Erster Weltkrieg: Universität Gent: „Flandern kehrt zurück zum Leben!“

Erster Weltkrieg: Universität Gent: „Flandern kehrt zurück zum Leben!“

Erster Weltkrieg: Universität Gent: „Flandern kehrt zurück zum Leben!“

Studenten stehen vor der Aula der Flämischen Universität Gent.
Studenten stehen vor der Aula der Flämischen Universität Gent.
Studenten stehen vor der Aula der Flämischen Universität Gent. Foto: Wikimedia / Gemeinfrei
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Universität Gent: „Flandern kehrt zurück zum Leben!“

Vor 110 Jahren, mitten im Ersten Weltkrieg, wurde unter der Schirmherrschaft der deutschen Besatzungsmacht in Belgien die erste Flämische Universität in Gent gegründet. Dahinter steckten auch politische Absichten, die auf Belgien zielten.

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Studenten stehen vor der Aula der Flämischen Universität Gent. Foto: Wikimedia / Gemeinfrei
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