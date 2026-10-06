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Nahostkonflikt: Sein Friedenswille wurde Anwar as-Sadat zum Verhängnis

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Ägyptens Staatspräsident Anwar as-Sadat setzte sich für den Frieden mit Israel ein.
Ägyptens Staatspräsident Anwar as-Sadat setzte sich für den Frieden mit Israel ein.
Ägyptens Staatspräsident Anwar as-Sadat setzte sich für den Frieden mit Israel ein. Foto: picture alliance / akg-images | akg-images
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Sein Friedenswille wurde Anwar as-Sadat zum Verhängnis

Das Attentat auf Ägyptens Präsident Anwar as-Sadat 1981 verübten Islamisten wegen des Camp-David-Abkommens mit Israel. Der als „Pharao“ bezeichnete Politiker hatte sich für einen riskanten Friedensprozess entschieden – und zahlte dafür mit seinem Leben.

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Ägyptens Staatspräsident Anwar as-Sadat setzte sich für den Frieden mit Israel ein. Foto: picture alliance / akg-images | akg-images
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