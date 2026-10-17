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Die Geschichte der Feuerland: Eine deutsche Legende

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Die Geschichte der Feuerland: Eine deutsche Legende

Plüschow's Expeditionsschiff „Feuerland“ im Jahr 1928. Foto: Gunther Plüschow Eine Legende
Plüschow's Expeditionsschiff „Feuerland“ im Jahr 1928. Foto: Gunther Plüschow Eine Legende
Plüschow’s Expeditionsschiff „Feuerland“ im Jahr 1928. Foto: Gunther Plüschow
JF-Plus Icon Premium Die Geschichte der Feuerland
 

Eine deutsche Legende

Sie war das letzte Holzschiff in einer Seeschlacht. Doch nicht nur die Geschichte der „Feuerland“ ist legendär, auch einige ihrer Kapitäne sorgten für weltweites Aufsehen.

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Plüschow’s Expeditionsschiff „Feuerland“ im Jahr 1928. Foto: Gunther Plüschow
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