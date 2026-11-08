Die Hintergründe der unzähligen Endzeitgeschichten

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Auf dem Zenit der Studentenproteste, im Frühjahr 1968, verkündet der Anarchist Daniel Cohn-Bendit, worum es ihm und seinen Mitstreitern wirklich geht: „Wir handeln nicht für unsere Kinder, denn das Opfer, dieses Produkt eines stalinistisch-jüdisch-christlichen Humanismus, ist konterrevolutionär, sondern damit wir endlich, ohne Hemmungen genießen können.“

Der enthemmte, wie manche munkelten, auch pädophile Genuss dieses Bürgerschrecks ähnelte auffällig dem Glück des Sozialphilosophen Jeremy Bentham (1748–1832), jenes „englischen Spießbürgers und Urphilisters“ (Karl Marx), der das Schlagwort von der Hauptaufgabe der Politik prägte, das „größte Glück für die größte Zahl“ zu schaffen. Das für ihn, anders als für Marx, nicht in einer fernen klassenlosen Zukunft lag, sondern im reifenden Kapitalismus seiner Gegenwart. Im Hier und Jetzt gelte es die Früchte egoistisch rücksichtsloser Profitmaximierung zu genießen. Für das Wohl Mitlebender zu sorgen, gar für das nachfolgender Generationen, erschien dem Ideologen des bürgerlichen Besitzindividualismus hingegen ganz abwegig: „Opfer ist Unsinn.“

Düstere kulturpessimistische Endzeitgeschichten mehren sich

Kurz nach Cohn-Bendits Bekenntnis zu Bentham erschien die Kassandra-Botschaft des Club of Rome: die „Grenzen des Wachstums“ seien erreicht, der Menschheit drohe der baldige Untergang, wenn sie fortfahre mit der Zerstörung des Planeten. Der hedonistische Traum vom Glück durch unendlichen Konsum, Genuss ohne Reue, schien ausgeträumt. Prompt kehrte, so bilanzieren das zehn Kulturwissenschaftler in einem Heft der Zeitschrift Mittelweg 36 zum Thema „Endzeiterzählungen“, die politische Apokalypse in die öffentliche „Sinnproduktionsindustrie“ zurück.

Seit den 1970ern mehren sich düstere kulturpessimistische Diagnosen und Prognosen, die sich zunächst vorwiegend auf die Verheerungen des globalisierten Kapitalismus konzentrieren, auf Umweltverschmutzung, Artensterben, Erschöpfung nachwachsender Rohstoffe. 1979, als der Nato-Doppelbeschluss auf die sowjetische SS-20-Herausforderung reagierte, gesellte sich zur Furcht vor der finalen Öko-Apokalypse die vor dem Atomkrieg hinzu, ein Untoter aus den 1950ern, als im Streit um die westdeutsche Wiederbewaffnung die nukleare Katastrophe eines Dritten Weltkrieges möglich schien.

Dieser Untergangsdiskurs weitete sich erheblich aus im April 1986, als ein Reaktor im ukrainischen AKW Tschernobyl explodierte. Der Literaturwissenschaftler Klaus Vondung, auf dessen passenderweise 1988 erschienenes Standardwerk „Die Apokalypse in Deutschland“ die Mittelweg-Autoren sich fleißig beziehen, beschreibt den Geist einer gar nicht so fernen Zeit, in der das ominöse Wort Apokalypse Hochkonjunktur hatte. Bei jeder Zeitungslektüre, im TV, Kino, Theater sei das Publikum permanent mit dem Menetekel einer unbewohnbaren Erde konfrontiert worden.

Pathologische Disposition nach 1945 machte Deutsche anfällig

Wobei für Vondung ein markanter deutscher Sonderweg zutage trat. Die Gefahr eines totalen Atomkrieges zwischen den Supermächten, der die Menschheit auslöschen würde, sei zwar eine genauso reale Bedrohung gewesen wie der Untergang durch den „Wärmetod“. Aber als Bewusstseinsphänomen grassierte diese Angst nicht überall in gleicher Intensität. Allein die Westdeutschen kultivierten sie exzessiv. Anders als etwa die auf Tschernobyl eher gleichgültig reagierende Atommacht Frankreich, die überdies ihre Energiepolitik seit der Ölkrise 1973 auf die friedliche Nutzung der Kernenergie umgestellt hatte, seien ihre rechtsrheinischen Nachbarn davon geradezu „angstvoll besessen“ gewesen. Und sie lebten wieder ein kollektives Gefühl voll aus, das sie seit dem Zusammenbruch des NS-Reiches nie verlassen habe. Seitdem verbrächten Deutsche mehr schlaflose Nächte als andere Völker, leidend unter der Zwangsvorstellung, ihr „kleiner“ Weltuntergang von 1945 könnte sich im globalen Maßstab wiederholen.

Ohne diese pathologische Disposition ist weder zu verstehen, warum die auf der Endzeit-Welle reitende, 1983 in den Bundestag gespülte Partei der Grünen zur politisch einflussreichsten Kraft unter allen grünen „Bewegungen“ weltweit geworden ist, noch die fatale Fehlentscheidung einer CDU-Kanzlerin zu begreifen, wegen eines Tsunamis im Nordpazifik deutsche Atomkraftwerke für immer abzuschalten.

Von den herkömmlichen jüdisch-christlichen Endzeitgeschichten nach dem Muster der biblischen Offenbarung des Johannes unterschieden sich ihre modernen Varianten allerdings in einem schon von Vondung markierten entscheidenden Punkt: die religiösen „Vollapokalypsen“ beschwören den Untergang des Ganzen, der sündigen, widergöttlichen Welt, aber eröffnen einer auserwählten Gruppe von Frommen und Gerechten einen Rettungsweg. Die säkularen „kupierten Apokalypsen“ sind hingegen Endzeiterzählungen ohne Heilsversprechen. Stimmten doch linke Klimahysteriker der „Letzten Generation“, rechte „Untergang des Abendlandes“-Propheten, Weltkrieg-III-Alarmisten, für die sich mit dem Ausbruch des russisch-ukrainischen Krieges ein ungeheurer Resonanzraum auftat, und jener Zirkel Superreicher, der auf dem Mars das irdische Armageddon überleben möchte, darin überein, nach der Katastrophe, wenn der Mensch dem Menschen wieder ein Wolf sei, wie Laura Wolters (Institut für Sozialforschung, Hamburg) orakelt, nicht mehr als die nackte materielle Existenz zu behaupten.

Das Horrorszenario der Rechten

Vor dem Verschwinden jeder zivilisierten „Ordnung“ fürchten sich linke wie rechte Kollaps-Beschwörer gleichermaßen. Trotzdem müsse man, so beharrt der Kultursoziologe Ulrich Bröckling (Freiburg), zwischen linken und rechten Untergangsszenarien streng trennen. Linke Apokalypsen hängen sich an planetaren Gefährdungen wie Klimaerwärmung und Atomkrieg auf, während Rechte einen Horror haben vor dem Verschwinden ihrer „meist völkisch gedachten eigenen Kultur“, verursacht nicht durch die „Rache der Natur“, sondern durch Bevölkerungsaustausch. Rechte erzählen also „nur“ vom Ende partikularer Ordnungen, Linke vom universalen „totalen Ende“. Wem mehr Legitimität zukommt, ist für Bröckling keine Frage.

Die „kupierte Apokalypse“, die ohne Heilsversprechen, setzte sich für den Literaturwissenschaftler Niels Werber (Siegen) auch deshalb durch, weil parallel zu realen historischen Prozessen, dem Niedergang des Westens, der Implosion des Ostblocks, der sich neusortierenden multipolaren Weltordnung, die „großen Erzählungen“ auserzählt waren.

Es gibt keine Großerzählung über die kommende Gesellschaft mehr

Wiederum in den 1980ern machte der französische Philosoph Jean-François Lyotard Furore mit der These, mindestens der globale Norden sei in eine postnarrative Epoche eingetreten, weil die europäisch-amerikanische Moderne über keine „Großerzählung über die kommende Gesellschaft“ mehr verfüge. Zuerst zerbröselte die Metaerzählung der „Nation“, dann die kapitalistische wie sozialistische Vision vom „Fortschritt“, das Wachstumsdogma, die Glücksversprechen von Demokratie und individueller Autonomie, Bildung und Wohlstand. Zuletzt verschwinde der Mensch – in den transhumanen Zukunftsentwürfen aus Silicon Valley.

Der von Werber ausführlich referierte Lyotard-Adept Byung-Chul Han sieht daher in der Kommunikation atomisierter Gesellschaften des digitalen Zeitalters den „Nullpunkt der Erzählung“ erreicht. Herkömmliche Großerzählungen, die Individuen im Kollektiv Halt, Orientierung, Identität geben, seien im „Plattformkapitalismus“ durch „Storys“ ersetzt worden, die kein Leben stabilisieren könnten. „Storytelling“ statt Erzählung bedeute Kommerz und Konsum, Auflösung jeder Gemeinschaft schon im Moment ihrer Entstehung. Als Symptom der erschöpften Spätmoderne brächten ADHS-beschädigte Storyteller keine gesellschaftsverändernde Kraft mehr auf, ihnen fehle Sehnsucht und Zukunft.

Und was wurde aus dem „roten Dany“? Der wandelte sich vom Saulus zum Paulus, predigte als Klimahysteriker Verzicht statt Genuss. Anderen natürlich, während „Dany le Vert“ als rundum versorgter grüner Abgeordneter sich zwanzig Jahre im EU-Parlament räkelte, um dort für den Brüssler Superstaat zu agitieren und eine weitere inzwischen „grandios gescheiterte“ (Angela Merkel, vor 2015) dystopische Meistererzählung auszuhecken: „Heimat Babylon – Das Wagnis von der multikulturellen Demokratie“.