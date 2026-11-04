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Geschichte der Jugendbewegung: Der Wandervogel floh aus grauer Städte Mauern

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Die Mitglieder des Wandervogels unternehmen eine Tour an Pfingsten.
Die Mitglieder des Wandervogels unternehmen eine Tour an Pfingsten.
Die Mitglieder des Wandervogels unternehmen eine Tour an Pfingsten. Foto: picture alliance / akg-images | akg-images
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Der Wandervogel floh aus grauer Städte Mauern

Vor 125 Jahren konstituierte sich der Wandervogel als alternative, naturnahe Jugendkultur im deutschen Kaiserreich. Sie orientierte sich an Ideen der Lebensreform. Von Karlheinz Weißmann.

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Die Mitglieder des Wandervogels unternehmen eine Tour an Pfingsten. Foto: picture alliance / akg-images | akg-images
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