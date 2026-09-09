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Todestag eines Diktators: Der Massenmörder Mao, der sensible Gedichte schrieb

Todestag eines Diktators: Der Massenmörder Mao, der sensible Gedichte schrieb

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Soldaten bewachen den mumifizierten Leichnam von Mao Tse-Tung.
Soldaten bewachen den mumifizierten Leichnam von Mao Tse-Tung.
Soldaten bewachen den mumifizierten Leichnam von Mao Tse-Tung. Foto: picture-alliance / dpa | Votava
JF-Plus Icon Premium Todestag eines Diktators
 

Der Massenmörder Mao, der sensible Gedichte schrieb

Vor fünfzig Jahren starb der chinesische Revolutionsführer Mao Tsetung. Die Diadochenkämpfe um seine Nachfolge endeten rasch. Die dann folgenden Reformen hatten einen unerwarteten Urheber.

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Soldaten bewachen den mumifizierten Leichnam von Mao Tse-Tung. Foto: picture-alliance / dpa | Votava
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