Das Schattenreich Russland

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„Gehört Russland zu Europa?“ Diese Frage beantwortete der letzte Generalsekretär der KPdSU, Michail Gorbatschow, stets mit „Wir sind Europäer“. Doch seitdem ist im „gemeinsamen europäischen Haus“ viel geschehen und noch mehr liegt in der Vergangenheit. Genau mit diesem historischen Verhältnis zwischen Russland und Europa beschäftigt sich das aktuelle Buch des Chemnitzer Geschichtsprofessors Frank-Lothar Kroll. Am Mittwochabend stellte er das Werk in der Bibliothek des Konservatismus vor.

Zu Beginn seiner Rede wies der Dozent darauf hin, dass der kryptische Titel des Buches „Das Schattenreich – Russlands langer Abschied von Europa“ bereits die Zwei-Gesichtigkeit des historischen Verhältnisses zwischen den Regionen aufzeige. Zum einen Russland im Schatten der Kultur und Technologie des Westens, was immer wieder den Wunsch zur Modernisierung aufkommen ließ. Zum anderen das russische Imperium, das als Schreckbild wiederkehrend seinen Schatten auf Europa wirft. Das Heißwerden des Ukraine-Krieges verdunkelt nun einmal mehr Europa.

Der heutige „Abschied“ Russlands vom Westen

Mit dem Austritt Russlands aus dem Europarat im März 2022 sei die Abkehr Russlands von Europa „zum Fakt geworden“, erläuterte der Referent. Auch das vorangegangene „Joint Statement“ zwischen Putin und Xi Jinping lese sich wie eine „bewusste Kampfansage an die Prinzipien der freien Welt, der freien Welt des Westens. Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung, Demokratie, Menschenrechte, Globalismus, offene Gesellschaft“. Wie der Geschichtswissenschaftler meinte, spielt hier all das „keine Rolle. Es wird bewusst ausgeklammert. Dagegen propagierten Putin und Xi Jinping in diesem Joint Statement die Variabilität aller Wertvorstellungen. Sie verwarfen die Allgemeingültigkeit naturrechtlicher Normen und vor allem auch völkerrechtlicher Garantien.“

Fraglich blieb für Kroll, ob die Hinwendung Russlands zu Asien, also China, aber auch Iran und Nordkorea, nachhaltig sei. Der Geschichtsforscher vermutete, dass sich die Bevölkerung Russlands eher zu den Metropolen des Westens hingezogen fühle als zu denen des Ostens. Dass der Blick Russlands über die Jahrhunderte immer wieder nach Westen gewandert war und sich Zaren und Fürsten an europäischen Institutionen wiederholt ein Vorbild nahmen, zeigt der Historiker in seinem Vortrag auf.

Der erste Bruch kam mit den Mongolen

Seitdem der Großfürst von Kiew, Wladimir der Heilige, im Jahr 988 zum byzantinischen Christentum konvertierte, habe sich für die Rus zusehends die Tür zum christlichen Westen geöffnet. Durch die starke Einbindung in die Hanse habe über den Handel hinaus auch ein kultureller Austausch stattgefunden. „Russische Prinzessinnen waren eine Art Exportschlager für die westeuropäischen Fürstenhäuser“, bemerkte der Redner scherzhaft. Beispielsweise sei die Frau des deutschen Kaisers Heinrich IV. (1050–1106) eine Kiewer Prinzessin gewesen.

Die Eroberung Kiews durch die Mongolen im Jahr 1240 habe dem Austausch mit Europa jedoch ein jähes Ende bereitet. Für rund ein Vierteljahrtausend habe dies die Beziehungen zwischen Russland und Europa zum Erliegen gebracht. Hier sieht Kroll ein großes Divergieren zwischen den Regionen auftreten.

„Während dieses Vierteljahrtausends sind viele für das Selbstverständnis des Abendlandes maßgebliche Zivilisationsfaktoren in Russland kaum zum Tragen gekommen.“ Humanismus, Renaissance, Reformation, Parlamente, ständische Vertretungen, eine selbstbewusste Aristokratie – das alles habe es in Russland nicht gegeben. „Das ist nur als fernes Echo in Russland vernommen worden“, zitierte der Redner den Osteuropahistoriker Günther Stökl. „Kurz: Die Herrschaft der russischen Zaren blieb bis zum Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts vollkommen uneingeschränkt.“

Die Zaren strebten „Modernisierung ohne Westernisierung“ an

Erst im 18. Jahrhundert habe sich wieder eine „Europäisierung“ Russlands eingestellt, nachdem das Reich der Großfürsten von Moskau fast zwei weitere Jahrhunderte nach der Vertreibung der Mongolen auf Distanz zu Europa geblieben war. Bis 1970 sieht Kroll drei Versuche Russlands, „man darf das wohl so sagen, wieder Anschluss an westeuropäische Standards zu finden“.

Der erste Versuch unter Peter dem Großen (1672–1725) habe das Ziel gehabt, Russland unter den Mächten Europas zu etablieren. Der Zar, der den russischen Adeligen die Bärte abschnitt, habe nicht die Werte der Aufklärung als Ziel seiner Reform gehabt, sondern reinen Machtgewinn – eine „Modernisierung ohne Westernisierung“, wie es Kroll betitelte. Unter dem Zaren seien so Verwaltungsbehörden und das Militär nach preußischem und schwedischem Vorbild umgestaltet worden.

Während der Herrschaft Alexanders II. (1818–1881) sei es dann zu einer zweiten Reformwelle gekommen. Nach der Niederlage gegen die Türken habe sich das Land in einer Krise befunden. Seinen Ehrennamen „der Befreier-Zar“ habe sich Alexander II. 1861 erworben, als er die Leibeigenschaft beendete. „Das war im Übrigen fünf Jahre, bevor in den USA die Sklaverei aufgehoben wurde“, stellte der Referent fest.

„Die freiheitliche Gesellschaft schaufelte sich selbst das Grab“

Die Reformen nach westlichem Vorbild, unter anderem im Agrar-, Militär- und Universitätsbereich, seien jedoch vom Sohn des „Befreier-Zaren“ wieder rückgängig gemacht worden. In der an den Vortrag angeschlossenen Fragerunde stellte Kroll die Vermutung auf, dass der Sohn Alexander III. (1845–1894) die durch die Reformen hervorgerufene Liberalisierung für das erfolgreiche Bombenattentat auf seinen Vater verantwortlich gemacht habe.

Zum dritten Versuch einer Europäisierung sei es abermals nach einem verlorenen Krieg – dem Russisch-Japanischen Krieg und der Revolution von 1905 – gekommen. „Niemals zuvor, meine Damen und Herren, und auch niemals wieder danach hat es in Russland ein größeres Maß an freiheitlichen Persönlichkeitsrechten gegeben als in jenen knapp bemessenen Jahren zwischen 1906 und 1914“, erklärte der Geschichtsforscher. Es seien zu dieser Zeit Ansätze einer bürgerlichen Gesellschaft, eine Verfassung und ein Parlament, die „Duma“, entstanden. Dieses habe nun zum ersten Mal zwischen dem Monarchen und der Gesetzgebung gestanden, was den Absolutismus faktisch beendete.

Doch auch diese Europäisierung sei nach der Machtübernahme der Bolschewisten rückabgewickelt worden, bedauerte der Dozent. „Zu den Paradoxien dieser Jahre nach 1906 gehört es, dass über 3.000 Publikationen eindeutig marxistischen revolutionären Inhalts in Russland erscheinen und vertrieben werden konnten. Also: Die freiheitliche Gesellschaft, ja, schaufelte sich im Grunde mit selbst das Grab. So was kennt man heute auch.“

Putin steht dem Erbe der „Slawophilen“ nahe

Die Gegner der Europäisierung Russlands, zu denen der Redner auch die orthodoxe Kirche zählt, ließen sich in zwei Hauptgruppen einteilen: die „Intelligenzija“, die nicht nur den Westen, sondern auch den Zaren ablehne, und die „Slawophilen“. Kroll zeigte auf, dass die heutige Politik Russlands sich aus dem Erbe des zweiten Lagers ableiten lasse.

Die Slawophilen würden den „verfaulten Westen“ grundsätzlich ablehnen und hätten das bisherige Verhältnis von Russland zu Europa auf den Kopf gedreht: Nichts Geringeres als die Vereinigung der Menschheit könne nur von Russland ausgehen, da hier im Gegensatz zum liberalen Westen noch eine große, allumfassende Volkseinheit bestehe. „Die Welt des Westens sei hoffnungslos verloren, denn sie verkomme in Individualismus, in Parteienhader und Klassengegensätzen. In Russland sei das anders“, führte der Forscher die Position aus. Nun sei es Russland, das anderen Ländern den Weg in die Zukunft aufzeigen wolle. Zu den prominentesten Verfechtern dieses russischen Überlegenheitsgefühls zählt er auch den noch heute sehr geschätzten Literaten Fjodor Dostojewski.

Kroll wies abschließend darauf hin, dass entsprechende Einstellungen sich auch bei einflussreichen russischen Denkern wie Iwan Iljin, Alexander Dugin und Alexander Solschenizyn finden ließen, welche nicht nur von Putin geschätzt, sondern auch regelmäßig in Reden zitiert würden.