Arabische Revolte 1936: Als Palästina den Briten entglitt

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Seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und dem sich anschließenden Gaza-Krieg wird weltweit verschärft auch über die historische Deutung des Konflikts diskutiert. Dabei bemühen sich sowohl die eine als auch die andere Seite darum, lange Linien auszuziehen, um dem Streit einen geschichtlichen Deutungsrahmen im eigenen Sinne zu verpassen.

So verweist die israelische Seite regelmäßig auf den UN-Teilungsplan von 1947, den die Araber abgelehnt, die Juden aber angenommen hatten. Oder sie zeigt auf den Gaza-Abzug 2005, als Israel die Küstenenklave freiwillig räumte, die Hamas aber mit noch mehr Raketenbeschuss antwortete. Auf palästinensischer Seite wiederum ist die sogenannte „Nakba“, die die Ereignisse rund um die israelische Staatsgründung 1948 meint, insbesondere Flucht und Vertreibungen, ein zentrales Narrativ.

„Der erste große Zusammenstoß“

Eine untergeordnete Rolle spielt dagegen sowohl in der einen als auch in der anderen Geschichtserzählung das, was sich in den Jahren 1936 bis 1939 im damaligen britischen Mandatsgebiet Palästina abspielte: die Arabische Revolte, deren Beginn sich in diesem Jahr zum 90. Mal jährte. Im Mai 2026 kam zuletzt der historische Film „Palestine 36“ der palästinensischen Regisseurin Annemarie Jacir in die deutschen Kinos, der allerdings ein höchst propagandistisches Zerrbild aus palästinensischer Sicht zeigt.

Der amerikanisch-israelische Journalist Oren Kessler betrachtet die bis dato eher stiefmütterlich behandelte Ereignis ungleich abgewogener. Einige Monate vor dem 7. Oktober 2023 hatte er ein Buch zu dem Thema vorgelegt; im vergangenen Jahr erschien es dann auch auf deutsch. Darin schildert Kessler, dass sich bereits durch die Eskalation der Jahre 1936 bis 1939 ein Muster ziehe, das bis heute fortwirke. Es habe sich um „den ersten großen Zusammenstoß“ zweier Nationalbewegungen gehandelt.

Ein Momentum entsteht

Unmittelbarer Auslöser für den Aufstand war der Mord an zwei Juden durch Araber nahe Nablus am 15. April 1936 gewesen. Täter waren, so berichten es zeitgenössische Quellen, Anhänger Izz ad-Din al-Kassams, eines islamischen Gelehrten, der den antizionistischen Dschihad predigte und 1935 von britischen Sicherheitskräften erschossen wurde. Die Miliz der Hamas trägt bis heute seinen Namen.

Die Mörder hatten Fahrzeuge angehalten und dann ihre jüdischen Opfer kaltblütig umgebracht. Der Vorfall setzte eine lange Eskalationskaskade in Gang. Kurz darauf ermordeten radikale Juden zwei Araber. Wiederum kurz darauf zogen Araber durch Jaffa bei Tel Aviv und massakrierten mehr als ein Dutzend Juden. Auf arabischer Seite entstand nun ein kollektives Momentum.

Dieses führte zunächst zu einem Streik und zur Gründung eines „Arab Higher Committee“. Dabei gelang es dem Mufti von Jerusalem, Mohammed Amin el-Husseini, sich als Anführer des Aufstandes zu inszenieren. Husseini sollte sich im weiteren Verlauf der Geschichte einen berüchtigten Namen machen, vor allem weil er eng mit den Nationalsozialisten zusammenarbeitete und 1941 sogar von Hitler in Berlin empfangen wurde. Zeitweise schlug der Aufstand in einen Guerilla-Krieg um, Morde und Sabotage der Infrastruktur inklusive.

Ziel war, die jüdische Einwanderung zu stoppen

Ihre Forderungen formulierten die Araber dabei zu Beginn wie folgt: Die jüdische Einwanderung sollte beendet, die Übertragung von Land an Juden verboten und eine palästinensisch-arabische Regierung eingesetzt werden. Der Zuzug von Juden nach Palästina hatte unter dem Eindruck der sich verändernden Vorzeichen in Europa in den Jahren vor 1936 massiv zugenommen und die Araber unter Druck gesetzt.

Trotz dieser aus arabischer Sicht bedrohlichen Lage war es mit der Einheit auf ihrer Seite allerdings auch während der Arabischen Revolte nicht allzu weit her: Waren in dem „Arab Higher Committee“ zunächst noch verschiedene, teils rivalisierende Kräfte vertreten, so zeichnete sich der weitere Fortgang des Aufstandes dadurch aus, dass auch Araber gegen Araber die Waffen richteten.

Die Briten schwankten hin und her

Die Briten zeigten sich ihrerseits mit der Situation überfordert. Einerseits setzten sie auf eine Politik der Gewalt inklusive Truppenverstärkungen, Kollektivbestrafungen und Exilierung arabischer Führungspersönlichkeiten; Husseini floh 1937 aus dem Mandatsgebiet. Die Briten bewaffneten auch jüdische Kämpfer. 1938 stellt der Geheimdienstoffizier Orde Wingate eine britisch-jüdische Einheit, die „Special Night Squads“, zusammen. Für die Zionisten war das eine Aufwertung ihrer Position.

Auf der anderen Seite suchten die Briten nach einer politischen Lösung. Bereits 1936 setzte London die „Peel-Kommission“ ein. Diese schlug im Juli 1937 das vor, was seither immer wieder ins Spiel gebracht wurde und bis heute in Europa als einzig mögliche Lösung gilt: eine Aufteilung des Mandatsgebiets „Palästina“ zwischen Arabern und Juden. Das stieß weder auf der einen noch auf der anderen Seite auf große Gegenliebe, wenngleich die Juden offener für die Teilung waren als die Araber.

Im weiteren Verlauf agierte London dann kaum konsistent. Bereits 1938 räumte die Regierung den Teilungsvorschlag wieder als „unpraktikabel“ ab. Und nachdem die Briten im Frühjahr 1939 sowohl Araber als auch Juden zu Beratungen nach London beordert hatten, legten sie im Mai 1939 ein „White Paper“ vor, das der arabischen Seite entgegenkam, auf jüdischer Seite aber für Entsetzen sorgen musste.

„Schmelztiegel der palästinensischen Identität“

Das Dokument sah nämlich nicht mehr die Errichtung zweier Staaten, sondern eines einzigen Staates vor, in dem die Feinde zusammenleben sollten. Es deckelte die jüdische Einwanderung für die nächsten fünf Jahre zudem auf insgesamt 75.000. Und für die Zeit danach machte es sie gänzlich von der arabischen Zustimmung dazu abhängig.

Im Verlaufe des Jahres 1939 kam die Arabische Revolte zu Ende. Wer ging als Sieger daraus hervor? Oren Kessler schreibt in seinem Buch, dass der Aufstand „der Schmelztiegel“ gewesen sei, „in dem die palästinensische Identität geschmiedet wurde“. Letztlich habe sich der Aufstand aber gegen die Araber gewendet, unter anderem weil an seinem Ende eine Schwächung der Kampffähigkeit, der Wirtschaft und der politischen Führung stand.

Die Juden hätten ein anderes Erbe mitgenommen. Aus ihren amateurhaften Schutztrupps sei in dieser Zeit der Keim einer eindrucksvollen jüdischen Armee geworden. Zudem hätten die zionistischen Führer angefangen, sich der Aussicht zu stellen, „dass die Erfüllung ihrer Träume von Souveränität unter Umständen bedeutet, das Schwert nicht mehr aus der Hand zu legen“. Womit wir wieder in der Gegenwart wären.

Oren Kessler: Palästina 1936. Der Große Aufstand und die Wurzeln des Nahostkonflikts. Hanser Verlag, München 2025, gebunden, 384 Seiten, Abbildungen, 28 Euro. Jett im JF-Buchdienst bestellen.

Aus der JF-Ausgabe 41/26