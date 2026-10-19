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Deutscher Orden: An der Weichsel war es nun vorbei

Deutscher Orden: An der Weichsel war es nun vorbei

Deutscher Orden: An der Weichsel war es nun vorbei

Schlacht bei Konitz 1454 / Grotemeyer Schlacht bei Konitz (Westpreussen) 1454 (Letzter Sieg des Deutschen Ordens ueber die Polen). - "Die Schlacht am Heerbruch bei Konitz". - Holzstich, um 1900, nach Gemaelde von Fritz Grotemeyer (geb.1864). An der Weichsel war schluss
Schlacht bei Konitz 1454 / Grotemeyer Schlacht bei Konitz (Westpreussen) 1454 (Letzter Sieg des Deutschen Ordens ueber die Polen). - "Die Schlacht am Heerbruch bei Konitz". - Holzstich, um 1900, nach Gemaelde von Fritz Grotemeyer (geb.1864). An der Weichsel war schluss
Schlacht bei Konitz 1454: Der Letzte Sieg des Ordens (Gemälde von Fritz Grotemeyer). Foto: picture-alliance / akg-images | akg-images
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An der Weichsel war es nun vorbei

Der Zweite Thorner Frieden 1466 beendete den Dreizehnjährigen Krieg und die Machtstellung des Deutschen Ordens in Preußen. Der Papst war davon nicht begeistert.

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Schlacht bei Konitz 1454: Der Letzte Sieg des Ordens (Gemälde von Fritz Grotemeyer). Foto: picture-alliance / akg-images | akg-images
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