Ein Anti-ÖRR-Plakat der AfD in Sachsen-Anhalt: Den öffentlich-rechtlichen Rundfunk will sie dennoch nicht ganz abschaffen. Foto: picture alliance / DeFodi Images | Marco Steinbrenner

Als schon CDU und FDP dem öffentlichen Rundfunk an den Kragen wollten

Der MDR warnt vor Funkstille, falls die AfD den Rundfunkstaatsvertrag kündigt. Doch sie ist nicht die erste Partei, die den öffentlichen Rundfunk in Frage stellt – und ihre Forderung mitnichten die radikalste.