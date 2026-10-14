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Doppelschlacht von Jena und Auerstedt: Als Napoleon Preußens Untergang besiegelte

Doppelschlacht von Jena und Auerstedt: Als Napoleon Preußens Untergang besiegelte

Doppelschlacht von Jena und Auerstedt: Als Napoleon Preußens Untergang besiegelte

In der Doppelschlacht von Jena und Auerstedt am 14. Oktober 1806 vernichtete Napoleon Bonaparte Preußens Militärmacht.
In der Doppelschlacht von Jena und Auerstedt am 14. Oktober 1806 vernichtete Napoleon Bonaparte Preußens Militärmacht.
In der Doppelschlacht von Jena und Auerstedt am 14. Oktober 1806 vernichtete Napoleon Bonaparte Preußens Militärmacht. Foto: picture alliance / Bildagentur-online | Sunny Celeste
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Als Napoleon Preußens Untergang besiegelte

In der Doppelschlacht von Jena und Auerstedt steuerte Preußens Armee gegen Napoleons Übermacht in ein Desaster. Damit war für den Franzosenkaiser der Weg nach Berlin frei.

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In der Doppelschlacht von Jena und Auerstedt am 14. Oktober 1806 vernichtete Napoleon Bonaparte Preußens Militärmacht. Foto: picture alliance / Bildagentur-online | Sunny Celeste
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