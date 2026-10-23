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Kalter Krieg: Als Sowjetrussland in Ungarn die Freiheit erwürgte

Kalter Krieg: Als Sowjetrussland in Ungarn die Freiheit erwürgte

Kalter Krieg: Als Sowjetrussland in Ungarn die Freiheit erwürgte

Ungarn stürzen eine Stalin-Statue während des Aufstandes in Budapest.
Ungarn stürzen eine Stalin-Statue während des Aufstandes in Budapest.
Ungarn stürzen eine Stalin-Statue während des Aufstandes in Budapest. Foto: picture alliance / brandstaetter images/Votava | brandstaetter images/Votava
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Als Sowjetrussland in Ungarn die Freiheit erwürgte

Die Proteste in Ungarn gegen die kommunistische Regierung entwickelten sich im Oktober 1956 zum Volksaufstand. Die Sowjetunion reagierte mit brutaler Härte und zeigte einmal mehr, warum ihr nicht zu trauen war.

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Ungarn stürzen eine Stalin-Statue während des Aufstandes in Budapest. Foto: picture alliance / brandstaetter images/Votava | brandstaetter images/Votava
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