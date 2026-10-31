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Protest gegen Kernkraftwerk: Als eine linke Protestwelle über Deutschland hereinbrach

Protest gegen Kernkraftwerk: Als eine linke Protestwelle über Deutschland hereinbrach

Protest gegen Kernkraftwerk: Als eine linke Protestwelle über Deutschland hereinbrach

Atomkraftgegner attackieren Polizisten während der Demonstration gegen das Kernkraftwerk Brokdorf.
Atomkraftgegner attackieren Polizisten während der Demonstration gegen das Kernkraftwerk Brokdorf.
Atomkraftgegner attackieren Polizisten während der Demonstration gegen das Kernkraftwerk Brokdorf. Foto: picture-alliance / dpa | dpa
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Als eine linke Protestwelle über Deutschland hereinbrach

Vor fünfzig Jahren eskalierten Demonstrationen gegen das Kernkraftwerk in Brokdorf. Die Ereignisse wurden zur Blaupause für die linke Protestkultur und sollten über die Region hinaus ihre Wirkung entfalten.

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Atomkraftgegner attackieren Polizisten während der Demonstration gegen das Kernkraftwerk Brokdorf. Foto: picture-alliance / dpa | dpa
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