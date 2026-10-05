Für diesen Durchbruch erhalten zwei Deutsche den Medizin-Nobelpreis

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STOCKHOLM. Die deutschen Wissenschaftler Peter Hegemann und Georg Nagel haben gemeinsam mit dem US-Forscher Karl Deisseroth den Nobelpreis für Medizin erhalten. Die Nobelversammlung würdigte am Montag ihre Entdeckungen zu lichtgesteuerten Ionenkanälen und zur Optogenetik. Dahinter steckt eine Methode, mit der Wissenschaftler die Aktivität ausgewählter Nervenzellen durch Licht steuern können.

Hegemann forscht an der Humboldt-Universität Berlin, Nagel an der Universität Würzburg und Deisseroth an der Stanford-Universität in Kalifornien. Die drei teilen sich zwölf Millionen schwedische Kronen Preisgeld, umgerechnet rund eine Million Euro. Die feierliche Übergabe findet am 10. Dezember statt.

Die entscheidenden Experimente liegen rund zwei Jahrzehnte zurück. Die diesjährige Ehrung gilt ihrem weitreichenden Einfluss: Aus der Entdeckung eines Algenproteins entstand ein weltweit eingesetztes Werkzeug, mit dem Wissenschaftler die Funktion von Nervenzellen untersuchen. Nach der Begründung des Nobelkomitees hat die Optogenetik das Verständnis des Gehirns grundlegend verändert. Sie wird inzwischen auch für medizinische Anwendungen erprobt.

Eine Grünalge lieferte den entscheidenden Hinweis

Am Anfang stand eine Frage aus der Grundlagenforschung: Wie erkennt eine einzellige Grünalge, woher Licht kommt, und schwimmt darauf zu? Hegemann und Nagel untersuchten die dafür verantwortlichen Proteine. In Arbeiten von 2002 und 2003 beschrieben sie sogenannte Kanalrhodopsine, die sich bei Beleuchtung öffnen und elektrisch geladene Teilchen durch die Zellmembran strömen lassen. Dadurch verändert sich die elektrische Spannung der Zelle.

Entscheidend war, dass dieser Mechanismus auch außerhalb der Alge funktionierte. Brachten die Forscher die genetische Bauanleitung in andere Zellen ein, wurden diese ebenfalls lichtempfindlich. Besonders geeignet erwies sich das Kanalrhodopsin-2, das sehr schnell auf Licht reagiert.

Deisseroth und sein Team übertrugen das Prinzip auf Nervenzellen. In ihrer Studie von 2005 zeigten sie, dass sich damit Nervensignale im Millisekundenbereich auslösen lassen. Die genetische Veränderung macht ausgewählte Zellen lichtempfindlich, die Beleuchtung aktiviert sie anschließend. Diese Verbindung von genetischen und optischen Verfahren heißt Optogenetik.

Forscher können gezielt in Nervennetzwerke eingreifen

Damit lässt sich eine zentrale Frage der Hirnforschung genauer untersuchen: Welche Zellen sind tatsächlich für eine bestimmte Reaktion verantwortlich? Wissenschaftler können ausgewählte Nervenzellen aktivieren und beobachten, was sich dadurch verändert. 2007 gelang Deisseroth die Anwendung im Gehirn lebender Mäuse.

Inzwischen gibt es unterschiedliche lichtempfindliche Proteine. Einige ermöglichen die Aktivierung von Nervenzellen, andere unterdrücken deren Aktivität. Forscher können dadurch bestimmte Zellgruppen gezielt einschalten oder bremsen und ihre Aufgaben innerhalb größerer Netzwerke untersuchen.

Ein Stanford-Team konnte beispielsweise durch die Steuerung bestimmter Nervenzellen depressionsähnliche Symptome bei Mäusen verstärken oder lindern. Solche Versuche helfen, die biologischen Mechanismen hinter Erkrankungen zu verstehen. Sie belegen allerdings noch keine wirksame Behandlung menschlicher Depressionen.

Ein blinder Patient konnte wieder Gegenstände erkennen

Einen konkreten Schritt zur Anwendung am Menschen dokumentierte 2021 eine klinische Studie im Fachjournal Nature Medicine. Ein durch die Netzhauterkrankung Retinitis pigmentosa erblindeter Patient konnte nach einer optogenetischen Behandlung wieder Gegenstände wahrnehmen, lokalisieren und zählen. Die Forscher hatten dafür die genetische Bauanleitung eines lichtempfindlichen Proteins in bestimmte Netzhautzellen eingebracht.

Zusätzlich trug der Patient eine Spezialbrille, die Veränderungen der Lichtintensität in seiner Umgebung erfasste und in Lichtimpulse für die behandelten Zellen übersetzte. Ohne diese Brille konnte er die Gegenstände auch nach der Behandlung nicht erkennen. Dokumentiert wurde damit eine teilweise Wiederherstellung der Sehfunktion. Sein normales Sehvermögen erhielt der Patient nicht zurück. (rr)