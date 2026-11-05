Zwei Hände greifen nach dem Geld der Bürger

Die Ökonomin Isabella Weber tritt für eine „antifaschistische“ Wirtschaftspolitik ein. Foto: picture alliance / photowerkstatt | Mike Schmidt

David Rogers Webb warnt vor einer großen Enteignungsmaßnahme durch die Finanzwelt. Isabella Weber will im Namen des Antifaschismus mehr staatliche Wirtschaftslenkung. Beide sehen reale Probleme. Wer aber schützt das Geld derjenigen, die am Ende für beide Systeme bezahlen?