Wird der Irankrieg für Trump zum Wählerschreck?

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Die US-Wirtschaft boomt, doch die Stimmung ist im Keller. Das Stimmungsbarometer der Universität Michigan liegt, sowohl was die Einschätzung der aktuellen Lage wie den Ausblick der Verbraucher in die Zukunft betrifft, deutlich unter den Vorjahren – auch unter den Werten der Amtszeit Joe Bidens.

Woher kommt dieser Pessimismus, wuchs doch die Wirtschaft zwischen 2,5 und 2,2 Prozent in den ersten beiden Quartalen? Die Arbeitslosigkeit ist mit 4,2 Prozent auch für US-Verhältnisse niedrig und deutlich geringer als in Deutschland mit 6,4 Prozent. Konsumausgaben steigen auf neue Rekorde. Trotzdem ist der Wurm drin.

Das Wachstum ist insbesondere hoher Investitionen wegen kräftig, die wiederum von KI und Rechenzentren dominiert werden. Exakte Zahlen sind schwer zu ermitteln, insbesondere weil viele Chips importiert werden und vom Wachstum abgezogen werden müssen. Einige Schätzungen sehen sogar KI als alleinigen Motor von Investitionen. Tatsache ist aber, dass der höheren Zinsen wegen weniger Wohnimmobilien gebaut werden, dafür aber Rechenzentren, bei denen Zinsen eine geringere Rolle spielen. Im zweiten Quartal sollen Investitionen um neun Prozent gegenüber dem Vorjahr zugelegt haben.

Die Mitte wird weiter ausgedünnt

Alles boomt, nur eine einzige Größe fällt aus der Reihe und verängstigt Verbraucher wie Wähler: Inflation. 60 Prozent sagen, es gehe ihnen steigender Preise wegen schlechter als vor einem Jahr. 70 Prozent erwarten, dass ihre Einkommen im nächsten Jahr langsamer wachsen werden als die Teuerung.

Die Inflation ist für K-förmige Konsumausgaben verantwortlich. In der oberen Hälfte des „K“ stehen die Gewinner steigender Aktienkurse, seien es Rentner mit Aktiensparplänen oder Angestellte der Technologiefirmen. Deren Zahl darf man angesichts des hohen Aktienanteils an US-Vermögen nicht unterschätzen. Sie können einen Teil ihrer Kursgewinne verkonsumieren und verkraften steigende Preise. In der unteren, fallenden Hälfte des „K“ findet man alle, deren Einkommen nicht mit der Inflation mithält und die sich einschränken müssen. Diese strukturelle Bewegung dünnt die Mitte aus. Dieses „K“ entstand bereits unter Joe Bidens grünem Investitionsboom und hat sich in der Zwischenzeit verschärft.

Das ist peinlich für einen Präsidenten, der seine Wirtschaftskompetenz breitspurig verkündet und mit dem Wertgewinn der aktienbasierten Rentensparpläne wirbt. Etwa 59 Prozent der Amerikaner halten solche Rentensparpläne, für die große Anbieter durchschnittliche Wertzuwächse von elf bis 13 Prozent im letzten Jahr mitteilen. Doch ist der Geldbeutel von heute vielen näher als die künftige Rente, entsprechend mau ist die Stimmung.

KI-Entlassungen verunsichern Männer am US-Arbeitsmarkt

Auch Personen mit überdurchschnittlichem Einkommen leiden unter den hohen Energiepreisen. Das ist teilweise selbstverschuldet. US-Amerikaner lieben teure Spritschlucker. Die Hälfte aller Ratenzahlungen für Neuwagen liegt über 787 US-Dollar monatlich, ein Viertel zahlt sogar über 1.000 Dollar. Dafür gibt es dann Wagen mit hohem Verbrauch, die oft auch noch mit Premiumkraftstoff betankt werden müssen. Bloomberg sprach mit einem Bauleiter, der 85.000 Dollar Jahreseinkommen erhält: Ihm fehlten am Monatsende 350 Dollar.

Auf dem vordergründig stabilen Arbeitsmarkt geht es zweigleisig zu. Gesundheit und öffentliche Verwaltung stellen fleißig ein. Die von US-Präsident Donald Trump im Wahlkampf versprochene großflächige Reindustrialisierung des Landes hat eine längere Anlaufzeit, und Industriearbeitsplätze gehen in der Zwischenzeit weiterhin verloren. Neue Stellen in der Baubranche gleichen diesen Trend momentan aus, insbesondere beim Bau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI).

KI wiederum ist verantwortlich für eine Entlassungswelle in der Softwarebranche. Technologiefirmen haben in diesem Jahr mehr als 190.000 Mitarbeiter entlassen, nach 245.000 im Vorjahr. Diese Branchendynamik lässt vor allem Männer den Arbeitsmarkt als angespannter empfinden als Frauen, die in Verwaltung und Gesundheitssektor dominieren. Männer wiederum hatten Trump zum Wahlsieg verholfen und könnten sich bei den Zwischenwahlen von den Republikanern abwenden.

Trumps Steuersenkung reicht nicht

Männer waren es auch, die begeistert Ersparnisse in Kryptowährungen investierten. Viele sitzen nun auf hohen Verlusten. Millionen Amerikaner gingen Kryptobetrügern auf den Leim. Besonders pikant: Wer früh in Trumpcoin investierte, hat jetzt 95 Prozent Verlust, bei Melaniacoin sogar 99 Prozent. Dass sie gleichzeitig sehen, wie Trump und sein Umfeld unter anderem mit den genannten Coins große Gewinne erzielten, schmerzt sicher viele. Dass 91 Prozent der Demokraten über Korruption im Weißen Haus besorgt sind, ist da keine Überraschung. Bedrohlich für die Republikaner hinter Trump ist aber, dass unter den eigenen Anhängern inzwischen 40 Prozent ähnlicher Meinung sind.

Selbst von Trumps Versprechungen zur Verbesserung der Effizienz der Verwaltung ist nicht viel übrig. Das zuerst von Elon Musk geführte Department of Government Efficiency (Doge) wurde im Juli geschlossen. Hätte es die angestrebten Einsparungen von 100 Milliarden US-Dollar erreicht, wäre das nur ein Tropfen auf den heißen Stein angesichts eines Haushaltsdefizits von zwei Billionen Dollar.

Nötig wäre eine Reform der Sozialsysteme und eine Neufassung der Steuergesetze, die seit Reagans Reform im Jahr 1986 exponentiell an Komplexität gewonnen haben. Trumps Senkung der Steuersätze ist zwar ein Schritt in die richtige Richtung, reicht aber nicht.

Zinssteigerungen sind bereits eine Warnung

All diese Probleme wären für sich genommen wohl noch zu verkraften, hätte Trump mit dem Irankrieg nicht die Energiepreise in einem durch den Ukrainekonflikt ohnehin schon angespannten Umfeld weiter in die Höhe getrieben. Die direkten Energiekosten sind bereits sichtbar. Die indirekten Kosten werden sich im Laufe der Zeit bei Lebensmittelpreisen und zahlreichen anderen Produkten bemerkbar machen.

Die Zinssteigerungen der vergangenen Wochen sind bereits eine Warnung, dass höhere Inflation nicht nur in den USA, sondern weltweit droht. Und kontrollieren die Demokraten erst einmal das Repräsentantenhaus, vielleicht auch den Senat, sind zwei weitere Jahre politischen Stillstands vorprogrammiert.