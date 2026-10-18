Wie Steuern und Gebühren den Luftverkehr aus dem Land treiben

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Kein anderes Bundesland ist wirtschaftlich so gebeutelt wie die Freie Hansestadt Bremen: die höchste Arbeitslosenrate, höchster Anteil an Sozialleistungsbeziehern, die höchste Pro-Kopf-Verschuldung. Ohne den Länderfinanzausgleich, den Hafen und verbliebene Konzernstandorte wie die von Airbus oder Mercedes wäre der seit 2019 rot-grün-rot regierte Stadtstaat schon kollabiert. Da müsste jede Einnahme hoch willkommen sein. Aber nicht so an der Weser. Dort will man das Weltklima retten und dem „fossilen“ Kapitalismus eins auswischen.

Deshalb unterstützt der Senat von Andreas Bovenschulte die ursprünglich 2011 vom damaligen schwarz-gelben Merkel-Kabinett eingeführte Luftverkehrssteuer. Sie ist die zweithöchste in der EU und macht den Flugverkehr unattraktiv. Hinzu kommen lokale Hindernisse: Von 22.30 bis 6.00 Uhr gilt ein strenges Nachtflugverbot, bis 7.00 Uhr dürfen nur lärmarme Flüge starten.

Nun zieht die irische Ryanair die Reißleine und verabschiedet sich. Ab April 2027 will sich die Fluggesellschaft vom Bremer Flughafen zurückziehen. „Die Entscheidung ist eine direkte Folge überhöhter Kosten“, urteilt Jason McGuinnes, der Vertriebschef von Ryanair, knallhart. „Auch die Flugsicherungs-, Sicherheits- und Flughafengebühren in Bremen haben den Standort aus dem Markt gedrängt.“ Das Bremer Wirtschaftsressort kontert, Ryanair habe „verlangt, die Leistungen des Flughafens und die Nutzung seiner Infrastruktur nahezu kostenfrei zu bekommen“, so ein Sprecher der Behörde.

Luftverkehr ist in „einer schweren Strukturkrise“

Bremen ist aktuell nur der Gipfel der Eskalation. Der deutsche Luftverkehr befindet sich laut einer gemeinsamen Studie des Bundesverbands der deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) „in einer schweren Strukturkrise mit einer schleichenden Abkopplung vom internationalen Wachstum“. Im vergangenen Jahr liefen mit rund 54 Prozent der Flüge von Deutschland nach Fernost und Südostasien bereits mehr als die Hälfte über Nicht-EU-Drehkreuze (China, Emirate, Katar, Türkei). 2010, waren es nur ein gutes Drittel, wie das Branchenblatt Logistik heute ausgerechnet hat.

Offenbar kann man sich in Bremen den wirtschaftlichen Einbruch leisten. Der auch für den Flughafen zuständige Staatsrat für Häfen, Kai Stührenberg (Linke), erwartet durch den Weggang von Ryanair nun ein weiteres jährliches Minus von drei Millionen Euro, zusätzlich zu dem bereits bestehenden jährlichen Defizit von zehn Millionen Euro. Voriges Jahr reisten von den rund zwei Millionen Fluggästen Bremens immerhin 400.000 mit dem irischen Anbieter – vorzugsweise zu gefragten Zielen wie London, aber auch nach Skandinavien.

Da ist es wohl nur ein schwacher Trost, dass auch der Hauptstadtflughafen BER von den Einsparungen des Billig-Primus betroffen ist. In Berlin wird die Zahl der Ryanair-Flüge fortan halbiert. Beide Städte haben auch den Ehrgeiz, möglichst progressiv zu sein, und deshalb durchgesetzt, dass der Flughafen adäquat den Bedürfnissen von Menschen mit psychischen und kognitiven Behinderungen entgegenkommen müsse. Alle dort Tätigen – vom Bodenpersonal bis zu den Crews – müssen dahingehend entsprechend verbindlich geschult und das Equipment entsprechend umgestaltet werden. Das ist zwar sicher gut gemeint, erhöht die finanziellen Belastungen aber zusätzlich.

Deutlich höhere staatliche Standortkosten als viele Nachbarn

Und diese Tendenz macht auch vor den beiden wichtigsten Playern im Lande nicht halt. Der Anteil der beiden Großflughäfen Frankfurt und München an den Verbindungen in die wichtigsten Destinationen in Asien sank von knapp zwei Dritteln in 2010 auf nur noch etwas mehr als ein Drittel im vergangenen Jahr. Im gleichen Zeitraum haben sich aber die Ticketpreise mehr als verdoppelt. Und während „der weltweite Flugverkehr das Vorkrisenniveau der Corona-Pandemie längst übertroffen hat und weiter wächst, hinkt der Standort Deutschland deutlich hinterher“, so eine Einschätzung der Börsen-Zeitung. Nach der Automobilindustrie ruiniert die einst drittstärkste Volkswirtschaft der Welt einen weiteren Wirtschaftszweig. Dabei arbeiten dort bundesweit insgesamt 535.000 Beschäftigte und erwirtschaften über 58 Milliarden Euro jährlich.

Die Luftverkehrsbranche wird gegängelt, dass es kracht. Steuern und Gebühren sind inzwischen doppelt so hoch wie vor der Pandemie. Vom Ticketpreis eines klassischen Oneway-Fluges zu einer europäischen Destination entfallen inzwischen rund 30 Euro auf staatliche Standortkosten. Die Hälfte davon umfasst die Luftverkehrssteuer – bis zu 60 Euro je Ticket können das werden, je nach Zielland – und hinzu kommen noch Flugsicherungsgebühren. „Durch diese Entwicklung verfestigt sich die Position der deutschen Flughäfen als diejenigen mit deutlich höheren staatlichen Standortkosten als alle anderen in Europa“, teilt der BDL mit. Das werde langfristig massive Auswirkungen darauf haben, wo Flugzeuge europäischer Anbieter stationiert werden. Und wen man einmal verloren hat, den kann man auch kaum noch zurückholen.

Dabei boomt der Sektor – auch wenn versucht wird, es den Kunden mit woken Begriffen wie „Flugscham“ (ein aus Schweden stammendes Zeitgeistwort, das wohl nur noch im Deutschen eine ernstzunehmende Bedeutung hat) madig zu machen. Die Zahl an Flügen innerhalb der EU hat inzwischen 108 Prozent des Niveaus der Zeit vor Corona erreicht. In Deutschland sind es aber nur 74 Prozent der Zahl von vor 2019. Besonders benachteiligt sind Drehkreuze wie Frankfurt und München, teilweise aber auch Berlin. Schuld daran ist die EU-Klimapolitik. Sie hat ab 2012 den Flugverkehr in das EU-Emissionshandelssystem (ETS) einbezogen.

Brandenburgs SPD-Verkehrsminister sieht „überhaupt gar keinen Anlass für eine Änderung“

Seit Januar dieses Jahres müssen die Airlines auf Brüsseler Befehl die ETS-Zertifikate für CO₂-Ausstoß direkt am Markt erwerben. Das Perfide daran: Gezahlt werden muss nur für Flüge innerhalb der EU. Wer beispielsweise von Leipzig nach Bangkok möchte, kann dies mit der Lufthansa über Frankfurt tun – oder mit Turkish Airlines über Istanbul. Letzteres ist billiger, und der 2018 eröffnete Megaflughafen lag schon 2025 mit 84,5 Millionen Passagieren klar vor Paris (72 Millionen), Frankfurt (63,2 Millionen) oder Rom (50,9 Millionen). „Allein den deutschen Anbietern entstehen dadurch Belastungen von rund 630 Millionen Euro jährlich“, klagt der BDL.

Doch während die anderen in der EU das wenigstens noch durch Steuererleichterungen abzufedern versuchen, legt Berlin hier noch eine volle Schippe drauf. So richtig den Kampf angesagt hatte dem Fliegen der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck. In seiner Amtszeit tat er alles, um dem Ampel-Ziel – keinerlei Inlandsflüge in Deutschland mehr bis 2035 und im gleichen Zeitraum eine massive Reduzierung der Flüge in die Nachbarländer – durch „ordnungspolitische Maßnahmen“ nahe zu kommen. Alternative sollte die marode Bahn sein.

Am drittgrößten deutschen Flughafen torpediert auch die Lokalpolitik die weltweit aufstrebende Branche. Am defizitären BER sind zwischen 22.00 und 6.00 Uhr nur Flüge mit lärmarmen Maschinen erlaubt. Zwischen Mitternacht und 5.00 Uhr ruht der Flugbetrieb. Die Zeit zwischen 23.30 Uhr und Mitternacht sowie zwischen 5.00 Uhr und 5.30 Uhr steht nur für Verspätungen oder zu frühe Flüge zur Verfügung. „Ich sehe überhaupt gar keinen Anlass für eine Änderung“, erklärte Brandenburgs SPD-Verkehrsminister Robert Crumbach. Die Berliner Linkspartei hatte im Wahlkampf obendrein gefordert, die Nachtruhe auszuweiten. Kurzstreckenflüge sollen verboten werden. Das dürfte die Drehkreuze Dubai, Istanbul oder London besonders freuen und Umsteigeverbindungen via Frankfurt und München noch unattraktiver machen.

Aus der JF-Ausgabe 43/26.