Wie China-Konkurrenz und E-Autos VW ins Milliarden-Minus drücken

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Mit bislang über 37 Millionen Fahrzeugen ist der seit 1974 gebaute Golf – nach dem Toyota Corolla und der F-Serie von Ford – eines der meistgebauten Autos aller Zeiten. Selbst bei diesem muss Volkswagen inzwischen die Kostenbremse ziehen. Die Entwicklungsvorleistungen für die elektrische Neuauflage des Erfolgsmodells werden vorläufig ausgesetzt. „Wir können uns diese Arbeiten gerade schlicht nicht leisten“, erklärte VW-Markenchef Thomas Schäfer. Gestrichen ist der ID.Golf damit nicht. Der Marktstart Anfang der dreißiger Jahre bleibe das Ziel. Doch die Mitteilung zeigt, wie angespannt die Lage in Wolfsburg ist.

Und die Neunmonatszahlen geben wenig Anlass zu Optimismus. Selbst im Heimatmarkt reduzierten sich die Neuzulassungen der Hauptmarke um 5,7 Prozent auf nur noch 396.444. Der weltweite Fahrzeugabsatz sank von 6,6 auf 5,9 Millionen. Allein im dritten Quartal verbuchte der VW-Konzern einen operativen Verlust von 5,86 Milliarden Euro. Der Umsatz schrumpfte um 6,3 Prozent auf 75,3 Milliarden Euro. Unter dem Strich stand ein Minus von 5,82 Milliarden Euro. Wesentlich verantwortlich sind milliardenschwere Sonderbelastungen, darunter eine Abschreibung auf den Firmenwert von Porsche. Hinzu kommen Wertberichtigungen im schrumpfenden China-Geschäft (JF berichtete).

E-Autos setzen das VW-Ergebnis „zusätzlich unter Druck“

Bereinigt um insgesamt 8,7 Milliarden Euro Sondereffekte erzielte VW nach neun Monaten noch 8,8 Milliarden Euro operativen Gewinn. Die entsprechende Umsatzrendite betrug lediglich 3,8 Prozent. „Das ist zu wenig, um weiter kraftvoll in unsere Zukunft zu investieren“, räumte Finanzvorstand Arno Antlitz ein. Seine Botschaft fiel entsprechend deutlich aus: „Wir dürfen keine Zeit verlieren und müssen schnell und entschlossen handeln.“ In den ersten neun Monaten schrumpfte der ausgewiesene operative Gewinn des Konzerns von 5,4 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum auf gerade einmal 71 Millionen Euro.

Besonders brisant ist dabei die E-Mobilität. Während die Politik den Umstieg seit Jahren vorantreibt, bringt das für die Hersteller kaum Gewinn: Der Markterfolg der ID-Modelle „setzt unser Ergebnis zusätzlich unter Druck, weil wir mit Elektroautos heute noch weniger verdienen als mit Verbrennern“, so Antlitz. In Europa legte der Auftragseingang für reine E-Autos um 39 Prozent zu. Doch steigende Verkaufszahlen helfen wenig, wenn gleichzeitig die Gewinnspannen schrumpfen.

Audi verzeichnet operativen Verlust von 174 Millionen Euro

Hohe Batteriekosten, erhebliche Entwicklungsaufwendungen und ein aggressiver Preiswettbewerb belasten das Geschäft. Besonders chinesische Hersteller drängen mit Billigmodellen auf den europäischen Markt. In Deutschland verkauften die mehr als ein Dutzend China-Marken in den ersten neun Monaten fast 100.000 Autos – 2025 waren es weniger als 40.000. Zugleich verlieren die deutschen Hersteller in China selbst zunehmend an Boden.

Im Stammwerk Wolfsburg fehlen rund 300 Millionen Euro, um die Kostenziele für das laufende Jahr zu erreichen. „Die Lage ist ernst“, warnte Markenchef Thomas Schäfer. Das Sparprogramm sei ein Marathon. „Aber eines ist auch klar: Ein kleiner Sprint würde uns gerade helfen.“ VW hat ein Kostensenkungsprogramm von 31 Milliarden Euro aufgelegt. Modellpaletten sollen gestrafft, Strukturen vereinfacht und die Effizienz der Werke erhöht werden. Antlitz fordert eine rasche Umsetzung. Besonders die Kernmarke steht unter Druck. Sie schrieb im dritten Quartal einen operativen Verlust von 182 Millionen Euro. Die gesamte Markengruppe Core, zu der auch die tschechische Erfolgsmarke Škoda und die spanische Seat-Gruppe gehören, erwirtschaftete immerhin noch 4,3 Milliarden Euro Gewinn. Ihre Umsatzrendite sank jedoch auf 4,1 Prozent.

Nicht viel besser sieht es bei Audi aus. Die Ingolstädter Premiummarke verbuchte im dritten Quartal bei einem Umsatz von rund 11,6 Milliarden Euro einen operativen Verlust von 174 Millionen Euro. Nur dank der Beiträge von Lamborghini, Bentley und der Motorradmarke Ducati blieb die gesamte Markengruppe Progressive mit 29 Millionen Euro operativem Gewinn knapp in den schwarzen Zahlen. Audi-Finanzchef Jürgen Rittersberger warnte: „Der Handlungsbedarf bei Audi ist hoch und duldet keinen Aufschub.“ Audi erwartet für 2026 nur noch eine operative Umsatzrendite zwischen drei und fünf Prozent. Zuvor waren fünf bis sieben Prozent angepeilt worden. Auch die Umsatzerwartung wurde von 58 bis 63 Milliarden Euro auf 55 bis 59 Milliarden Euro reduziert.

Hohe US-Einfuhrzölle treffen die Ingolstädter besonders hart

Ein Hoffnungsschimmer kommt aus den USA. Im Bundesstaat Georgia soll für vier Milliarden Dollar das erste US-Werk von Audi gebaut werden. Nach 2030 sollen hier 4.500 Arbeiter jährlich bis zu 200.000 große Audi-SUV montieren. Für politische Aufregung sorgte dabei die Investitionsankündigung von Audi-Chef Gernot Döllner an der Seite von Donald Trump und dem republikanischen Gouverneur Brian Kemp. IG-Metall-Chefin Christiane Benner kritisierte den Auftritt als „politisch inakzeptabel“. Aus Unternehmenssicht ist der Schritt nachvollziehbar, denn die US-Einfuhrzölle treffen die Ingolstädter besonders hart.

Für die deutschen Standorte ist die Entwicklung aber ein Warnsignal. Audi leidet bereits unter Überkapazitäten. Die Auslastung der heimischen Werke bereitet Schwierigkeiten, das Werk in Neckarsulm könnte 2034 geschlossen werden. Während hierzulande Stellen abgebaut und Kosten gesenkt werden, sollen in den USA neue Arbeitsplätze entstehen.

Warum? Dort droht kein EU-Verbrennerverbot und keine CO₂-Neutralität. Zudem gibt es niedrigere Energiekosten sowie weniger Bürokratie und regulatorische Vorgaben. Doch ein steigender US-Absatz kann den sinkenden China-Absatz nicht vollständig ersetzen. Für die Beschäftigten in den deutschen Werken stellt sich damit die Frage: Welche Rolle werden die deutschen Fabriken noch spielen, wenn neue Modelle, Investitionen und Arbeitsplätze dort entstehen, wo die Produktionsbedingungen günstiger sind? Und ein „E-Golf“ bringt keine Rettung. E-Mobilität können chinesische Konzerne viel billiger.