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Energiewende bei Flaute: Wenn der Wind ausbleibt, zahlt die Industrie

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Kein Wind, keine Arbeit: Die Konzentration auf erneuerbare Energien birgt Risiken für die Industrie (Symbolbild).
Kein Wind, keine Arbeit: Die Konzentration auf erneuerbare Energien birgt Risiken für die Industrie (Symbolbild).
Kein Wind, keine Arbeit: Die Konzentration auf erneuerbare Energien birgt Risiken für die Industrie (Symbolbild). Foto: picture alliance / HPIC | stringer
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Wenn der Wind ausbleibt, zahlt die Industrie

Deutschland baut Windräder und Solaranlagen im Rekordtempo. Doch der Strom muss nicht nur klimafreundlich sein, sondern auch dann verfügbar, wenn Fabriken produzieren. Neue Preisprognosen zeigen, warum diese Unterscheidung über Arbeitsplätze und Wohlstand entscheidet.

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Kein Wind, keine Arbeit: Die Konzentration auf erneuerbare Energien birgt Risiken für die Industrie (Symbolbild). Foto: picture alliance / HPIC | stringer
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