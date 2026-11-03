Wenn der Wind ausbleibt, zahlt die Industrie

Kein Wind, keine Arbeit: Die Konzentration auf erneuerbare Energien birgt Risiken für die Industrie (Symbolbild). Foto: picture alliance / HPIC | stringer

Deutschland baut Windräder und Solaranlagen im Rekordtempo. Doch der Strom muss nicht nur klimafreundlich sein, sondern auch dann verfügbar, wenn Fabriken produzieren. Neue Preisprognosen zeigen, warum diese Unterscheidung über Arbeitsplätze und Wohlstand entscheidet.