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Wohnen in Berlin: Welche Folgen hätten die Enteignungspläne der Linkspartei?

Wohnen in Berlin: Welche Folgen hätten die Enteignungspläne der Linkspartei?

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Jubel am Wahlabend: Die Enteignung von Wohnkonzernen ist ein zentrales politisches Anliegen der Linkspartei in Berlin.
Jubel am Wahlabend: Die Enteignung von Wohnkonzernen ist ein zentrales politisches Anliegen der Linkspartei in Berlin.
Jubel am Wahlabend: Die Enteignung von Wohnkonzernen ist ein zentrales politisches Anliegen der Linkspartei in Berlin. Foto: picture alliance / PIC ONE | Christian Ender
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Welche Folgen hätten die Enteignungspläne der Linkspartei?

Nach dem Wahlsieg der Linken in Berlin rückt eines der umstrittensten Projekte des Wahlkampfs näher: die Enteignung großer Wohnungsbestände. Linken-Spitzenkandidatin Eralp will rund 220.000 Wohnungen dem Einfluss privater Konzerne entziehen. Doch welcher Koalitionspartner will das mitmachen?

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Jubel am Wahlabend: Die Enteignung von Wohnkonzernen ist ein zentrales politisches Anliegen der Linkspartei in Berlin. Foto: picture alliance / PIC ONE | Christian Ender
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