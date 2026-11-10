Weitläufiger Stellenabbau in deutschen Unternehmen geplant

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KÖLN. Fast ein Drittel der deutschen Unternehmen beabsichtigt, im Jahr 2027 Arbeitsplätze abzubauen. Laut einer Befragung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), an der rund 1.000 deutsche Firmen teilnahmen, planen 32 Prozent der Privatunternehmen im kommenden Jahr Stellen abzubauen und etwa 40 Prozent wollen weniger investieren.

Von den befragten Firmen rechneten 80 Prozent damit, im nächsten Jahr genauso viel oder weniger als in diesem Jahr zu produzieren. 47 Prozent der Industrieunternehmen schätzten ihre wirtschaftliche Lage schlechter ein als im Vorjahr, bei einer Befragung im Frühjahr waren es noch knapp 43 Prozent gewesen.

Krise trifft Bauunternehmen besonders heftig

„Das Strohfeuer der Konjunktur erlischt im kommenden Jahr schon wieder“, sagte IW-Konjunkturchef Michael Grömling. Dies sei für deutsche Privatunternehmen die längste Phase negativer Erwartungen seit 2005, sowohl bei der Produktion, Beschäftigung als auch den Investitionen, erklärte der Experte.

Besonders schwer ist nach den Angaben des IW die Baubranche betroffen. Vor einem Jahr rechneten demnach noch rund 23 Prozent der Bauunternehmen damit, im Folgejahr weniger zu produzieren. Mittlerweile sind es etwa 26 Prozent. Trotz Sondervermögen und Bau-Turbo liege die Wertschöpfung der Branche mehr als 20 Prozent unter dem Niveau von 2019.

Schuld an diesem Abwärtstrend sei die Doppelbelastung durch die Verschärfung der Energiekrise im Zuge des Irankrieges. Zum einen sei die energieintensive Branche besonders stark von den steigenden Energiekosten betroffen. Zeitgleich würden hierdurch die Inflation und infolgedessen die Zinsen erhöht, was die Kredite der Baukunden verteuere. (ng)