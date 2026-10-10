Warum Vergesellschaftungen die Wohnungsnot nicht lösen

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Berlin steuert weiter auf die Marke von vier Millionen Einwohnern zu. Die Wohnungsnot spitzt sich immer weiter zu, denn seit 2011 ist die Einwohnerzahl um mehr als 400.000 gestiegen. Der Neubau reichte nicht aus, auch weil die Haushalte im Durchschnitt immer kleiner geworden sind. Hohe Mieten belasten Haushalte mit kleinen Einkommen, während Familien, ältere Menschen und Beschäftigte bei einem Wohnungsleerstand knapp über der Nulllinie zunehmend Schwierigkeiten haben, eine passende und bezahlbare Wohnung zu finden.

Vor diesem Hintergrund erscheint die Forderung nach einer Vergesellschaftung großer Wohnungsbestände zunächst als nachvollziehbare Antwort auf ein drängendes soziales Problem. Wer die Befürworter ernst nimmt, darf diese Forderung deshalb nicht als bloße Ideologie abtun, sondern muss prüfen, ob sie ökonomisch und rechtlich tatsächlich trägt.

Externe Effekte können staatliche Eingriffe rechtfertigen

Das DGB-nahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) argumentiert, bezahlbare Wohnungen und sozial gemischte Quartiere brächten externe Vorteile für Produktivität, Teilhabe und Chancengleichheit mit sich, die private Vermieter nicht vollständig berücksichtigten. Wegen langsamer Angebotsreaktionen und unvollständiger Verträge könne öffentliches Eigentum Belegung und Quartiersentwicklung stärker am Gemeinwohl ausrichten. Das sind Argumente aus der Marktversagenstheorie. Sie beweisen aber nicht die Zweckmäßigkeit der Vergesellschaftung. Wohnungen sind keine öffentlichen Güter, sondern existenznotwendige Privatgüter. Öffentlich sind nur manche Wirkungen guter Wohnraumversorgung.

Externe Effekte können staatliche Eingriffe rechtfertigen, aber in der Regel nicht den Einsatz des radikalsten Mittels. Die Instrumentenwahl muss sich an Wirksamkeit, Zielgenauigkeit und Verhältnismäßigkeit orientieren. Das IMK räumt selbst ein, dass Vergesellschaftung den Wohnungsmangel nicht behebt und Neubau in großem Stil nötig bleibt.

Die Überführung von rund 210.000 Berliner Wohnungen soll daher nur als Ergänzung dienen: Der öffentliche Wohnungsbestand vergrößere sich sofort, Mieterhöhungen würden gedämpft und könnten mittelbar auch andere Mieten beeinflussen. Die Studie bevorzugt die Übernahme durch sechs landeseigene Wohnungsunternehmen gegenüber einer neuen Anstalt öffentlichen Rechts.

Sozialpolitik sollte sich an der Bedürftigkeit orientieren

Doch die unmittelbaren Vorteile kämen vor allem denjenigen zugute, die zufällig schon in einer betroffenen Wohnung leben, und zwar unabhängig von Einkommen, Vermögen und Hilfsbedürftigkeit. Damit trifft auch hier ein Einwand gegen die klassische Mietpreispolitik zu: Sie adressiert die Bedürftigkeit nicht gezielt. Wer eine verbilligte Wohnung besitzt, gibt sie zudem seltener auf, auch wenn sie nicht mehr zur Haushaltsgröße passt.

Das verschärft den Lock-in-Effekt: Insider werden geschützt, während Familien, Zugezogene und junge Menschen als Outsider noch schwerer eine Wohnung finden. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) warnt deshalb vor geringerer Fluktuation, Fehlbelegung und Flächenverschwendung. Sozialpolitik sollte sich an der Bedürftigkeit orientieren und nicht den Besitzstand einer zufälligen Mietergruppe subventionieren.

Auch das Marktmachtargument ist dünn. Das IfW vergleicht öffentlich inserierte Angebotsmieten für vergleichbare Wohnungen. Große private Wohnungskonzerne verlangten seit 2012 deutlich weniger Miete als andere private Vermieter. Der Abstand zu den landeseigenen Gesellschaften erklärt sich größtenteils aus deren politisch gesetzten Mieten. Für den Vorwurf monopolistischer Preisbildung gibt es damit keinen belastbaren Beleg. Unternehmensgröße allein ist noch kein Marktversagen.

Vergesellschaftung verteilt nur die Erträge eines unveränderten Bestands neu

Das IMK veranschlagt die Entschädigungssumme auf 13,5 Milliarden Euro. Grundlage dafür ist ein stark voraussetzungsabhängiges Ertragswertmodell: Die Durchschnittsmiete wird unveränderlich auf 7,08 Euro je Quadratmeter festgesetzt, und der so ermittelte Cashflow wird 40 Jahre lang mit vier Prozent abdiskontiert. Mit marktbezogenen Vergleichswerten ergeben sich dagegen Größenordnungen von 23,1 bis 37,7 Milliarden Euro. Die Studie lässt bestehende Hypothekendarlehen und Grundschulden zudem einfach außen vor, obwohl diese ein großes Problem für den Eigentumstransfer darstellen: Wenn man den Eigentümer eines mit 80 Prozent beliehenen Wohnungsbestandes nur mit 50 Prozent des Beleihungswertes entschädigt, ist er pleite, und auch die Bank schreibt Verluste.

Bei 30 Prozent Eigenkapitalanteil soll Berlin rund vier Milliarden Euro bereitstellen, die die Stadt nur über zusätzliche Verschuldung aufbringen könnte. Die landeseigenen Wohnungsunternehmen sollen weitere 9,5 Milliarden Euro fremdfinanzieren, die aus dem laufenden Cashflow der übernommenen Bestände refinanziert werden sollen. So gerechnet muss die Übernahme den Berliner Haushalt kurzfristig nicht sprengen. Ob eine so deutlich unter Verkehrs- oder Bilanzwerten liegende Entschädigung vor Gericht Bestand hätte, ist damit allerdings nicht beantwortet.

Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) macht die Opportunitätskosten sichtbar. In seinem Szenario könnten 20 Milliarden Euro bis 2045 bis zu 71.000 zusätzliche Wohnungen ermöglichen. Die Angebotsmieten lägen dann um bis zu 8,7 Prozent unter dem Referenzpfad. Neubau vergrößert das Angebot, während Vergesellschaftung zunächst nur die Erträge eines unveränderten Bestands neu verteilt und das auf Kosten der nur unvollständig zu entschädigenden Eigentümer.

Ein Eigentümerwechsel schafft noch keine zusätzliche Wohnung

Ähnlich argumentiert das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Sein Präsident Marcel Fratzscher verweist darauf, dass Berlin bei einem aktuellen Wohnungsdefizit von 100.000 bis 2040 rund 211.000 zusätzliche Wohnungen benötigt. Gefordert werden schnellere Genehmigungen, Dachausbauten, Aufstockungen, Büroumnutzung, leichterer Wohnungstausch, Wohngeld und Sozialwohnungen. Hinzu kommt als mögliches Instrument die Aktivierung der Grundsteuer C für baureifes, unbebautes Land. Diese Vorschläge entsprechen eher den Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft: Investitionsanreize bleiben erhalten und soziale Härten werden gezielt korrigiert.

Bleibt Artikel 15 des Grundgesetzes. Er erlaubt, Grund und Boden durch Gesetz gegen Entschädigung in Gemeineigentum zu überführen. Pauschal verfassungswidrig ist das Vorhaben daher nicht. Die Berliner Expertenkommission hielt es mehrheitlich für grundsätzlich zulässig und eine Entschädigung unterhalb des Verkehrswertes für möglich. Das Berliner Rahmengesetz verlangt allerdings, dass jede konkrete Vergesellschaftung geeignet, erforderlich und angemessen ist. Daran bestehen die stärksten Zweifel.

Geeignet ist der Eigentümerwechsel allenfalls für das engere Ziel, bestimmte Bestandsmieten politisch zu steuern, nicht aber für die Beseitigung der Knappheit als solcher. Erforderlich ist die Vergesellschaftung nur, wenn gleich wirksame mildere Mittel fehlen. Neubau, sozialer Wohnungsbau, Belegungsrechte, Wohngeld, die Förderung von Genossenschaften oder der freiwillige Ankauf bilden jedoch solche milderen Alternativen.

Die Vergesellschaftung wäre eine scheinradikale Lösung

Die Warnung vor Kapitalflucht sollte man nicht ignorieren. Das Kölner Institut der deutschen Wirtschaft (IW) befürchtet, eine Entschädigung weit unter Marktwert beschädige das Vertrauen in den Standort Deutschland und verteuere Investitionen. Das IMK hält historische Vergleiche zwar für nur begrenzt übertragbar, erkennt aber höhere Risikoprämien und den Rückzug von Investoren als Risiko an. Die Bundesregierung erwägt, die Voraussetzungen für Vergesellschaftungen bundesrechtlich näher zu regeln und damit Vorhaben wie das Berliner Projekt zu erschweren oder zu verhindern.

Die Befürworter der Vergesellschaftung verweisen auf Wohnungsknappheit, Segregation und mangelnde Erschwinglichkeit. Ihre Schlussfolgerung trägt dennoch nicht. Wo besondere Marktmacht nicht nachgewiesen, der soziale Vorteil ungenau verteilt und keine Wohnung zusätzlich geschaffen wird, fehlt die ökonomisch nachvollziehbare Brücke von der Diagnose zur Vergesellschaftung als Abhilfe. Das Grundgesetz gestattet Gemeineigentum. Die Soziale Marktwirtschaft verlangt aber zuerst Wirksamkeit, Zielgenauigkeit und das mildeste Mittel. Berlin sollte deshalb nicht mit großen rechtlichen Risiken Eigentum im Milliardenwert sektoral neu zuordnen, sondern Baurecht, Flächen und Kapital mobilisieren und die öffentliche Hilfe auf diejenigen konzentrieren, die sie tatsächlich benötigen.

Die Vergesellschaftung wäre eine scheinradikale Lösung: Sie greift tief in die Eigentumsordnung ein, ohne die Knappheit zu beseitigen. Mit Karl Popper gesprochen, zählen in komplexen Verhältnissen aber nicht Umfang und Intensität des Eingriffs, sondern ob er überprüfbar zum Ziel führt.

Aus der JF-Ausgabe 42/26.