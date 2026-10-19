Warum sich der Kulturkampf um den Westen auch wirtschaftlich entscheidet

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In Frankreich brennen Kirchen, Rathäuser, Geschäfte und Autos. Und in Berlin stehen die Zeichen auf Rot-Grün-Rot, das eine ähnlich links-migrantische Gesellschaft anstrebt, die für die Zustände in unserem Nachbarland verantwortlich ist. Nie war der „Kulturkampf um den Westen“, das Motto der 14. Jahreskonferenz des „Ludwig von Mises Instituts Deutschland“, aktueller denn je. Am vergangenen Samstag treffen sich aus diesem Anlass rund 170 Gäste – Unternehmer, Liberale und Libertäre – ein letztes Mal im Hotel Bayerischer Hof am Münchner Promenadenplatz. Auch die JUNGE FREIHEIT ist vor Ort.

Doch warum treffen sich die libertären Vordenker dort ein letztes Mal? Grund dafür ist ein Artikel der Münchner Abendzeitung von Ende August, in dem das 2012 gegründete Institut vornehmlich wegen seiner fundamentalen Staatskritik in eine rechtsextreme Ecke gestellt worden war und daraufhin vom Nobelhotel für künftige Jahreskonferenzen verbannt wurde. Auf JF-Anfrage bat eine Sprecherin des Bayerischen Hofs „um Verständnis“, dass sich das Hotel nicht zum „angesprochenen Sachverhalt“ äußern wolle (JF berichtete). Bereits vor zwei Jahren war ein ähnlicher Artikel erschienen, den der Bayerische Hof noch ignoriert hatte. Seit Mai regiert jedoch mit Dominik Krause ein grüner Oberbürgermeister in München, der sich „besorgt“ über die Ideen des Instituts geäußert hatte.

Ausgerechnet mit dem gestiegenen politischen Druck und dem offenbar damit zusammenhängenden Rauswurf der Libertären leisten die Verantwortlichen der These des Instituts, dass der Kulturkampf neue Höhen erreicht und die Meinungsfreiheit in Gefahr ist, ungewollt Vorschub. Der Volkswirt Philipp Bagus nennt die Ausladung während seines Vortrags ein „Symbol des Niedergangs“, das pars pro toto für die Krise des Westens stehe. Konsequent setzen sich die Referenten am Samstag für die Verbreitung der Österreichischen Schule der Nationalökonomie ein, wobei ein prägender Vertreter dieser aus dem 19. Jahrhundert stammenden ökonomischen Lehre der namensgebende Wirtschaftswissenschaftler des Instituts ist.

Ist der Staat eine „Räuberbande“?

Der Jurist und Publizist Andreas Tiedtke erinnert die Gäste während seines Vortrags daran, dass die Theorien Ludwig von Mises’ (1881–1973) vielleicht deshalb so gefährlich für ihre Feinde seien, weil die Österreichische Schule „eine der harmlosesten und friedlichsten Lehren“ sei. Die beschriebenen „Feinde“, da sind sich die vier Referenten an diesem Tag einig, seien Kommunisten, deren in Teilen der Medien und Institutionen vertretenes Vorfeld sowie ein mit Bürokratie aufgeblähter Staat, der aufgrund seiner Steuersucht auf dem Podium auch als „Räuberbande“ bezeichnet wird.

Was von dem einen als polemisch und überspitzt wahrgenommen wird, klingt für den anderen folgerichtig, da Steuern de facto mit Zwang durchgesetzte Abgaben sind. Tiedtke warnt vor der Gefahr von theoretischen Modellierungen, wie sie in der Mainstream-Ökonomie angewandt werden, um komplexe Phänomene, wie den Gang der Wirtschaft, vorzuschreiben. Anders als die klassische Lehrmeinung berücksichtigt die Österreichische Schule die von Joseph Schumpeter ausformulierte „schöpferische Kraft der Zerstörung“, die etwa den Aufstieg von Firmen durch individuellen Unternehmergeist nach einer Pleite ermöglicht.

Mit Modellierungen der gängigen Wirtschaftstheorie nach John Maynard Keynes könnten dagegen nur Korrelationen nach persönlichen Mutmaßungen erhoben werden, ohne alle Faktoren, wie die Vorlieben einzelner Menschen, zu berücksichtigen. „Miseaner vertreten keinen weichgespülten Westerwelle-Liberalismus“, sagt Tiedtke auf der Bühne. Er greift den modernen Staat scharf an und sieht ihn in einer traditionellen Linie etatistischer Gebilde, die man in Italien, Frankreich und auch Preußen habe erkennen können. An dieser Stelle wird es etwas holprig, denn eigentlich war zumindest Preußen ein recht schlanker Staat mit einer hocheffizienten Bürokratie.

Die Einzigartigkeit des Westens besteht aus drei Lehren

Ob sich ein „faustischer Pakt“, wie Tiedtke die Symbiose zwischen „Apparatschiks“ und dem militärisch-industriellen Komplex sowie Teilen der Konzern- und Finanzwirtschaft benennt, in eine Linie Preußens stellen lässt, bleibt daher fraglich. Dennoch ist der viel grundlegendere und umfassendere Ansatz bei der Ludwig-von-Mises-Konferenz erfrischend. So spricht der Kunsthistoriker Georg Habenicht in seinem Vortrag „500 Jahre Freiheit und kein Ende“ davon, dass Freiheit und Gleichheit vor dem Gesetz nur im Westen vorkämen. Dieses Alleinstellungsmerkmal „hat die aussterbende Spezies immer“, scherzt Habenicht etwas makaber. Auch hier ist die Frage, ob das so stimmt. Denn sicher haben alle Weltkulturen einen eigenen Begriff von Freiheit und Individualrechten.

Bagus nähert sich dieser Einzigartigkeit des Westens mit der Trinität aus griechischer Vernunft, römischem Recht und christlicher Menschenwürde erklärend an. Für Habenicht ist allerdings klar: „Das Christentum verdunstet gerade.“ Getrieben von einer „Erbschuld“ aus dem Holocaust habe sich im Land eine Ersatzreligion breitgemacht, die mit einem autoritären Sound der Obrigkeit daherkomme und die Menschen mit Hypermoral ohne Anstand und ethische Punkte überziehe.

So sei „der ultimative Heizimperativ“ die zu Ende gedachte Klimatheologie. Diese sei unfehlbar und nicht hinterfragbar. Ansonsten werde man „vom medialen Abendmahl ausgeschlossen“, betont Habenicht. Die Auswirkungen auf die Wirtschaftspolitik seien entsprechend verheerend. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) habe mit der „Weltrettung des Klimas“ nicht abgeräumt, sondern mache „aus der Politik ein persönliches Menschenopfer“.

Ein Leichtfeuer könnte die Informationstechnologie sein

Ebenso gefährlich seien die Folgen für den westlichen Menschen, der ohne Christentum „frei von existentiellen Zwecken und Bindungen“ lebe, bedauert Habenicht. Ein greifbarer rettender Strohhalm könne die Informationstechnologie sein, die seit dem Buchdruck das Propaganda-Monopol des Staates attackiere, die Menschen dezentral aufkläre und mit der erfolgreich auf die Ideen des vorherrschenden Zeitgeistes eingewirkt werde. Besonders deutlich sei dies in der Zeit von Corona-Zwangsmaßnahmen geworden. Immer häufiger zeige sich seitdem, dass der moderne Staat unbeliebt sei, weil er überschuldet ist und ungenügende Gegenleistungen biete.

Das liegt laut dem Ökonomen Bagus unter anderem am Naturrecht, das mit Vernunft gefunden werde. Über jene universellen Wahrheiten und daraus sich ergebenden unveräußerlichen Rechte könne kein von Herrschenden verordnetes Recht gestellt werden – ja, nicht einmal staatliche Ordnungen. Welche Ordnungen sind aber damit gemeint? Bagus deutet auf die wiederkehrenden Staatskrisen seit dem Römischen Reich, bei denen die Mischung aus Bürokratie, Wohlfahrtsstaat, Interventionismus, Inflation und Dekadenz zum Zerfall der Ordnungen geführt habe. Doch schwingt sich eine Gesellschaft ganz ohne Staat tatsächlich im Umkehrschluss, wie von Bagus behauptet, „zu immer neuen Höhen“?

Ohne dass gewisse im Christentum verwurzelte Tugenden über Generationen weitergegeben werden würden, gelinge dies zumindest nicht, gesteht der Volkswirt ein. Seit der Französischen Revolution sei der Mensch aber zunehmend zum Ziel einer Umformung durch politische Institutionen geworden, prangert Bagus an. Er lobt die Kleinstaaten des Mittelalters, die sich als politische Einheiten im Gleichgewicht gehalten hätten. Ob dies friedlich funktionierte, beleuchtet er nicht.

Polleit attackiert das Fiat-Geldsystem – und die Inflation

Mit historischen Vergleichen spart auch der Präsident des Mises-Instituts Deutschland, Thorsten Polleit, nicht. Der Geldtheoretiker stellt die vom englischen Wirtschaftswissenschaftler David Ricardo ausgearbeitete Lehre der Arbeitsteilung und Spezialisierung der Menschen an den Anfang einer funktionierenden Gesellschaft. Hier könnte man die Frage stellen, ob zunächst Kultismus und Religionen die Grundlage für ebenjene schufen, um über Generationen einig zu bestehen. Auch Polleit unterstreicht in seinem Vortrag eine grundsätzliche Systemkritik, mit der sein Institut ansetzt. Der „Kulturkampf gegen den Westen“ sei von einer „kommunistischen Geisteshaltung und Weltsicht“ geprägt, bei der jedes Individuum in Verantwortung stehe, sich zu wehren.

Der Staat, so hört man auch bei Polleit, steht in weiten Teilen nicht auf der Seite seiner Bürger. Schließlich sei der Staat samt Zentralbank und seinem Fiat-Geldsystem, also einem Zahlungsmittelsystem ohne gedeckten eigenen Sach- oder Rohstoffwert wie Gold oder Silber, ein „supranationaler Zwangsgeldmonopolist“. Auch mache das Fiat-Geld Kriege leichter bezahlbar und sei anfälliger für Inflation – eine unsichtbare Steuer –, deren Ausmaß vertuscht werde. Polleit beschreibt diese staatlichen Auswüchse als „totalitär entgrenzt“ und verweist auf den Goldflorin aus dem 13. Jahrhundert als positives Gegenbeispiel einer stabilen Währung.

Der Kulturkampf entscheidet über Freiheit oder Fundamentalismus

Die Geschichte lehrt uns allerdings, dass auch metallgedeckte Währungen immer wieder inflationsanfällig waren. Wie realistisch ist es zudem in einer globalisierten Welt mit Zentralbanken in allen Ländern, die monetären Geschicke der Menschen von fremden Händen in die eigenen zu legen? Eine Antwort darauf kann, so sind sich alle Befürworter dieser Überlegung am Samstag einig, nur im Verbreiten der Idee selbst gelingen. Wenigstens als weiteres Argument gegen neue (supra)staatliche Maßnahmen wie den digitalen Euro könnten die Ansätze dieses Tages dienlich sein.

Allein der Gedanke, dass es bis auf die Libertären rund um die Denkschule von Mises kaum intellektuelle Kräfte zur Verteidigung des Kapitalismus gibt, hebt die Bedeutung des Instituts hervor. Nun wird sich zeigen, wie sich der Kulturkampf in Frankreich, Berlin und München weiterentwickelt: Gewinnt die Konjunktur der Freiheit oder des Fundamentalismus? Und schaffen es die Miseaner nächstes Jahr, einen freiheitlicheren Ort für ihre Tagung zu finden? Gewohnt optimistisch hält es Polleit da mit Schiller: „Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit. Und neues Leben blüht aus den Ruinen.“