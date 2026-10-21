Noch sind die USA für Tech Start-ups das gelobte Land, doch Europa will aufholen. Foto: picture alliance / dpa | Sven Hoppe / picture alliance / ZUMAPRESS.com | Michael Kuenne / JF-Montage

Geld allein löst keine Probleme Geld allein löst keine Probleme

Warum Europas Tech-Offensive nur ein Anfang sein kann

Wirtschaft

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| Autor: Hannes Märtin

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Europa will seinen gewaltigen Innovationsrückstand gegenüber den USA mit einer neuen Milliardeninitiative verringern. Bis zu 80 Milliarden Euro sollen mobilisiert werden, um europäischen Tech-Unternehmen beim Wachstum zu helfen. Reicht das?

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