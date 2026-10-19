VW will Gehälter bis 2030 einfrieren

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WOLFSBURG. Der Volkswagen-Konzern plant offenbar, die Gehälter eines großen Teils seiner weltweit rund 600.000 Beschäftigten bis zum Jahr 2030 einzufrieren. Lohnerhöhungen sollen demnach über mehrere Jahre vollständig ausgesetzt werden. Wegen der Inflation droht den betroffenen Mitarbeitern dadurch ein Kaufkraftverlust von rund zehn Prozent.

Das berichtet die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf interne Konzernunterlagen. Darin wird der vom Vorstand beschlossene Zukunftsplan „Group Target Picture“ für das internationale Management erläutert.

Die neuen Vorgaben für Tarifverhandlungen, die ab dem vierten Quartal 2026 gelten sollen, sehen ausdrücklich einen „Pay freeze until 2030“ vor. Neben dem Gehaltsstopp sollen auch variable Vergütungsbestandteile, Sonderzahlungen und zusätzliche Leistungen gekürzt werden. Die Maßnahmen könnten weitere Einschnitte für die rund 275.000 VW-Beschäftigten in Deutschland bedeuten. Allerdings soll bei der Umsetzung auf die jeweiligen Bedingungen der einzelnen Marken, Länder und Betriebe Rücksicht genommen werden.

Bereits 100.000 Arbeitsplätze stehen auf der VW-Streichliste

Die Pläne sind Teil eines umfassenden Sparprogramms, das Volkswagen Anfang September beschlossen hat. Damals verständigte sich der Aufsichtsrat darauf, weltweit weitere 50.000 Arbeitsplätze abzubauen. Bereits Ende 2024 war der Abbau von rund 50.000 Stellen vereinbart worden. Damit summieren sich die Einsparpläne auf etwa 100.000 Arbeitsplätze.

Auch vier deutsche Produktionsstandorte müssen um ihre Zukunft bangen. Für die Werke in Emden, Zwickau und Hannover sowie das Audi-Werk in Neckarsulm kann Volkswagen nach eigenen Angaben ab den Jahren 2031 bis 2034 keine wirtschaftlich tragfähige Folgeproduktion garantieren. Bis Ende Juni 2027 soll deshalb ein neues Produktionskonzept erarbeitet werden. Werksschließungen sind bislang nicht beschlossen.

Hintergrund sind massive Absatzprobleme, der zunehmende Wettbewerbsdruck chinesischer Hersteller und hohe Produktionskosten. Volkswagen selbst bezifferte die Überkapazitäten seiner europäischen Werke zuletzt auf rund 500.000 Fahrzeuge. Der Konzern will seine Kosten deutlich senken und bis 2030 wieder eine operative Umsatzrendite von neun Prozent erreichen.

IG Metall droht bereits mit Streiks

Für die Beschäftigten käme der erneute Gehaltsverzicht zu bereits vereinbarten Einschnitten hinzu. Ende 2024 hatten Volkswagen und die IG Metall einen Tarifkompromiss geschlossen, nach dem Lohnerhöhungen für die Jahre 2025 und 2026 zunächst nicht ausgezahlt werden. Das zusätzliche Geld soll bis Ende 2030 zur Finanzierung des sozialverträglichen Stellenabbaus verwendet werden.

Nach Angaben der IG Metall verzichten die Beschäftigten dadurch bereits auf rund 1,5 Milliarden Euro jährlich. Die Gewerkschaft fordert in der aktuellen Tarifrunde dennoch fünf Prozent mehr Geld. Volkswagen hat diese Forderung angesichts der angespannten wirtschaftlichen Lage zurückgewiesen und Ende September mehrere Tarifverträge zum Jahresende gekündigt.

IG-Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger hatte die neuerlichen Sparforderungen bereits als „übles Foul an der Belegschaft“ bezeichnet. Auch Gesamtbetriebsratschefin Daniela Cavallo warnte, der Vorstand versuche, die Beschäftigten mit der Drohung möglicher Werksschließungen zu weiteren Zugeständnissen zu bewegen. Sollten die Verhandlungen scheitern, wären ab Januar 2027 Streiks möglich.

Volkswagen will sich zu den Plänen nicht äußern

Auf Anfrage der Süddeutschen Zeitung wollte sich der Konzern nicht zu den internen Unterlagen äußern. Man kommentiere „solche Spekulationen“ nicht, erklärte Volkswagen. Die anstehenden Tarifverhandlungen seien der richtige Rahmen, um zunächst intern über mögliche Vereinbarungen zu sprechen.

Ob tatsächlich sämtliche betroffenen Beschäftigten bis 2030 auf Lohnerhöhungen verzichten müssen, ist deshalb noch offen. Die internen Richtlinien sollen nach dem Medienbericht zwar konzernweit angewendet werden, lassen jedoch Anpassungen für einzelne Unternehmensteile zu.

Fest steht, dass Volkswagen seinen Sparkurs weiter verschärft. Nach dem geplanten Abbau Zehntausender Arbeitsplätze geraten nun auch die Einkommen der verbliebenen Beschäftigten unter Druck. (rr)