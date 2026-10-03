Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Stresstest der Finanzaufsicht: Vor welchen Risiken stehen kleine und mittlere Banken?

Stresstest der Finanzaufsicht: Vor welchen Risiken stehen kleine und mittlere Banken?

Stresstest der Finanzaufsicht: Vor welchen Risiken stehen kleine und mittlere Banken?

Bundesbank-Vorstandsmitglied Michael Theurer (FDP): einige Banken haben riskante Geschäftsmodelle. Foto: picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod
Bundesbank-Vorstandsmitglied Michael Theurer (FDP): einige Banken haben riskante Geschäftsmodelle. Foto: picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod
Bundesbank-Vorstandsmitglied Michael Theurer (FDP): sieht „kein systemisches Problem“. Foto: picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod
JF-Plus Icon Premium Stresstest der Finanzaufsicht
 

Vor welchen Risiken stehen kleine und mittlere Banken?

Obwohl Bafin und Bundesbank den deutschen Banken Stabilität bescheinigen, gibt es einige Negativausreißer, die vom eigenen Sicherungssystem mit Garantien und Kapitalhilfen in Milliardenhöhe aufgefangen werden. Welche Gefahren bestehen.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Bundesbank-Vorstandsmitglied Michael Theurer (FDP): sieht „kein systemisches Problem“. Foto: picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles