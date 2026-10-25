Trotz Sparhammer in Deutschland: Audi öffnet erstes Werk in den USA

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ATLANTA. Inmitten seines Sparkurses im Inland hat der deutsche Autohersteller Audi angekündigt, sein erstes eigenständiges Werk in den USA zu eröffnen. Dort sollen 4.500 neue Arbeitsplätze entstehen. „Wir haben vor, unsere größten und hochwertigsten SUVs auf den Markt zu bringen und sie hier in Macon, Georgia, zu produzieren“, sagte der Vorstandschef der Volkswagen-Tochter, Gernot Döllner, während einer Wahlkampfveranstaltung mit dem US-Präsidenten Donald Trump am Samstag. „Es ist eine langfristige Investition, weil wir an den amerikanischen Markt glauben.“

Audi CEO Gernot Döllner credits President Trump for the company’s new auto investments in Georgia: „I would like to thank Mr. President for your support and the great opportunity.“ „We are planning to bring our biggest and most premium SUVs and produce them here in Macon!“ https://t.co/uaiR7yfu9w — Republicans (@Republicans) October 25, 2026

Der Bau des neuen Audi-Werks soll bereits 2027 beginnen und vier Milliarden US-Dollar kosten. Nach der Fertigstellung sollen dort 200.000 neue Fahrzeuge pro Jahr entstehen. Das Unternehmen begründete die Pläne mit einem „erheblichen Wachstumspotential“, das die USA als zweitgrößter Premiummarkt der Welt böten. „Eine lokale Produktion ist ein zentraler Baustein einer umfassenden Wachstumsstrategie, die gezielt auf Kundenbedürfnisse, ein überzeugendes Produktportfolio und ein wettbewerbsfähigeres Geschäftsmodell ausgerichtet ist“, betonte es.

Seit Jahren verzeichnet Audi einen Absatzeinbruch

Bereits im vergangenen Jahr hatte Audi hingegen mitgeteilt, bis zu 7.500 Stellen innerhalb von vier Jahren in Deutschland abzubauen. Anfang Oktober lud zudem Döllner den Betriebsrat ein, um über weitere Sparmaßnahmen zu verhandeln. Nach Plänen des Mutterkonzerns Volkswagen soll Audi darüber hinaus ein Konzept zur Kostensenkung am Standort Neckarsulm vorlegen. Sollte das nicht innerhalb eines Jahres geschehen, wird das Werk mit 15.000 direkt Beschäftigten geschlossen.

Seit Jahren sinkt der Absatz des Ingolstädter Autoherstellers. Im dritten Quartal 2026 hatte Audi nur noch 314.905 Fahrzeuge seiner Kernmarke geliefert (JF berichtete). Drei Jahre zuvor waren es 480.000 Autos gewesen. Gründe dafür sind insbesondere sinkende Nachfrage und erstarkte heimische Konkurrenz in China. Auch in den USA sanken die Auslieferungen aufgrund erhöhter Importzölle seit Beginn 2026 um rund ein Sechstel. Anders als BMW verfügte Audi bisher nicht über ein eigenes Werk in den USA. (kuk)