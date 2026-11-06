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JF-Exklusiv: „Transformationsprogramm“: Versandhändler Otto streicht weitere Stellen

JF-Exklusiv: „Transformationsprogramm“: Versandhändler Otto streicht weitere Stellen

JF-Exklusiv: „Transformationsprogramm“: Versandhändler Otto streicht weitere Stellen

Otto-Zentrale in Hamburg: Der Versandhändler setzt in der Führungsebene den Rotstift an. Foto: picture alliance / ABBfoto
Otto-Zentrale in Hamburg: Der Versandhändler setzt in der Führungsebene den Rotstift an. Foto: picture alliance / ABBfoto
Otto-Zentrale in Hamburg: Der Versandhändler will Kosten sparen. Foto: picture alliance / ABBfoto
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„Transformationsprogramm“: Versandhändler Otto streicht weitere Stellen

Einer der größten deutschen Versandhändler setzt erneut den Rotstift an und setzt auf Stellenstreichungen. Diesmal trifft es die Dachgesellschaft von Otto, wie die JUNGE FREIHEIT exklusiv erfuhr.

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Otto-Zentrale in Hamburg: Der Versandhändler will Kosten sparen. Foto: picture alliance / ABBfoto
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