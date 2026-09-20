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Haushaltsstreit in Brüssel: So könnte der Zwei-Billionen-Plan der EU schrumpfen

Haushaltsstreit in Brüssel: So könnte der Zwei-Billionen-Plan der EU schrumpfen

Haushaltsstreit in Brüssel: So könnte der Zwei-Billionen-Plan der EU schrumpfen

Die Präsidentin der EU-Kommision, Ursula von der Leyen (CDU): Der Haushalt könnte um rund 600 Milliarden Euro reduziert werden. Foto: picture alliance / Aurelien Morissard/Pool AP via AP | Aurelien Morissard
Die Präsidentin der EU-Kommision, Ursula von der Leyen (CDU): Der Haushalt könnte um rund 600 Milliarden Euro reduziert werden. Foto: picture alliance / Aurelien Morissard/Pool AP via AP | Aurelien Morissard
Die Präsidentin der EU-Kommision, Ursula von der Leyen (CDU): Der Haushalt könnte um rund 600 Milliarden Euro reduziert werden. Foto: picture alliance / Aurelien Morissard/Pool AP via AP | Aurelien Morissard
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So könnte der Zwei-Billionen-Plan der EU schrumpfen

Die EU-Kommission will fast zwei Billionen Euro für den nächsten Haushalt – doch den Nettozahlern ist das viel zu teuer. Eine Studie zeigt nun, wie sich der Etat drastisch kürzen ließe, ohne die Umverteilung zwischen den Staaten anzutasten.

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Die Präsidentin der EU-Kommision, Ursula von der Leyen (CDU): Der Haushalt könnte um rund 600 Milliarden Euro reduziert werden. Foto: picture alliance / Aurelien Morissard/Pool AP via AP | Aurelien Morissard
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