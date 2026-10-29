Schulden in Kommunen steigen deutlich

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BERLIN. Die Schulden von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind zum Jahresende 2025 gegenüber dem Jahresanfang um etwa zehn Prozent gestiegen. Im Vorjahr hatte der Anstieg nur 6,3 Prozent betragen, wie das Statistische Bundesamt berichtet.

Werden alle Schulden zusammengezählt – die kommunalen Kernhaushalte, die Extrahaushalte, sonstige öffentliche Fonds – ergab sich bis zum Jahresende ein Gesamtschuldenvolumen von fast 380 Milliarden Euro. Das entspricht 4.907 Euro Schulden pro Kopf.

Vor allem die kommunalen Kern- und Extrahaushalte sollen für den Anstieg gesorgt haben – hier nahmen die Schulden sogar jeweils um rund 15 Prozent zu. Zum zweiten Mal in Folge wiesen diese Haushalte damit ein Rekorddefizit auf. Die Schulden der Beteiligungen an öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen wuchsen hingegen nur um 4,5 Prozent.

Den höchsten Schuldenanstieg verzeichnete Niedersachsen

Am stärksten waren Gemeinden in Hessen betroffen – hier betrugen die Schulden beinahe 7.000 Euro pro Kopf und stiegen um 7,4 Prozent. Das Saarland, wo die Schulden mehr als 6.400 Euro pro Kopf betrugen, rutschte auf Platz zwei. Ende 2023 war es noch das Bundesland mit den am höchsten verschuldeten Kommunen gewesen. Die geringsten Schuldenniveaus pro Kopf waren hingegen in Brandenburg (fast 3.000 Euro pro Kopf), Sachsen (mehr als 3.300 Euro pro Kopf) und Thüringen (fast 3.700 Euro) zu finden.

Den höchsten Schuldenanstieg verzeichnete Niedersachsen, wo er 13,3 Prozent betrug. Baden-Württemberg, wo er 13,1 Prozent betrug, landete auf Platz zwei. Danach folgte Schleswig-Holstein mit 11,5 Prozent. Bayern landete mit 11,1 Prozent auf Platz vier. Die beiden Letzteren blieben mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von mehr als 4.100 Euro und fast 4.000 Euro allerdings unter dem Bundesdurchschnitt.

Saarland und Thüringen stehen beim Anstieg besser da

Rheinland-Pfalz, dem es im Vorjahr noch gelungen war, seine integrierten kommunalen Schulden um mehr als zehn Prozent zu senken, musste diesmal einen Anstieg von 8,3 Prozent hinnehmen. 2025 wurde im Gegensatz zu 2024 nur noch ein geringes Volumen an kommunalen Liquiditätskrediten über das Landesprogramm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ vom Land übernommen.

Den geringsten Anstieg verzeichnete das Saarland, wo er nur 2,3 Prozent betrug. Thüringen lag mit einem Anstieg von 2,9 Prozent auf Platz zwei. Im Zusammenhang mit dem Saarlandpakt wurden in diesem Bundesland weiterhin Kassenkredite der kommunalen Kernhaushalte vom Land übernommen. Thüringen ist wiederum das einzige Bundesland mit einem Rückgang von Kernhaushaltsschulden – die um 5,3 Prozent zurückgingen. (lb)