Schaeffler streicht weitere 3.460 Stellen und schließt vier Werke

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HERZOGENAURACH. Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat einen weiteren massiven Stellenabbau angekündigt. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, sollen in Europa 3.460 Arbeitsplätze wegfallen, davon allein 2.660 in Deutschland. Zudem plant der Konzern, vier deutsche Standorte vollständig zu schließen. Damit verschärft sich die Krise der deutschen Autozuliefererindustrie.

Mit dem neuen Sparprogramm will das Unternehmen seine Kosten senken und die Produktionskapazitäten an die schwache Nachfrage anpassen. Auch Forschung und Entwicklung sollen verkleinert werden.

Ab 2030 rechnet Schaeffler mit jährlichen Einsparungen von rund 300 Millionen Euro. Zunächst fallen für den Umbau allerdings einmalige Kosten von etwa 480 Millionen Euro an. Besonders bemerkenswert ist der Zeitpunkt der Ankündigung. Erst am 12. Oktober hatte Schaeffler mitgeteilt, sein im November 2024 beschlossenes Sparprogramm schneller als geplant umzusetzen. Damals waren bereits 4.700 Stellenstreichungen in Europa angekündigt worden, davon rund 2.800 in Deutschland. Bis Ende September 2026 waren nach Unternehmensangaben bereits 3.715 Stellen abgebaut. Für die verbleibenden 985 Arbeitsplätze lagen Vereinbarungen vor.

Schwaches Elektroautogeschäft belastet Schaeffler

Die Ursache für die neuerlichen Einschnitte liegt vor allem im Wandel der Automobilindustrie. Die Nachfrage nach Komponenten für Verbrennungsmotoren geht zurück, während das Geschäft mit Elektroautos langsamer wächst als erwartet. Hinzu kommen die schwache Nachfrage auf dem europäischen Automarkt und die zunehmende Konkurrenz chinesischer Hersteller. Für Zulieferer wie Schaeffler bedeutet das, dass bestehende Produktionskapazitäten nicht mehr ausgelastet werden können.

Der Konzern befindet sich bereits seit Jahren im Umbau. Im Oktober 2024 hatte Schaeffler den Antriebsspezialisten Vitesco übernommen, um sein Geschäft mit Elektromobilität auszubauen. Die Zusammenlegung beider Unternehmen sollte Kosten sparen und neue Wachstumschancen eröffnen. Tatsächlich folgte bereits wenige Wochen nach der Übernahme die Ankündigung des ersten großen Stellenabbaus.

Mit dem damaligen Sparprogramm sollten bis 2029 jährlich rund 290 Millionen Euro eingespart werden. Noch im Oktober erklärte Schaeffler, dieses Einsparziel voraussichtlich um mehr als 20 Prozent zu übertreffen. Zusätzlich hatte das Unternehmen rund 1.800 Altersteilzeitvereinbarungen abgeschlossen. Die jetzt angekündigten Kürzungen kommen zu diesen bereits beschlossenen Maßnahmen hinzu.

Konzern sucht neue Geschäftsfelder

Gleichzeitig versucht Schaeffler, seine Abhängigkeit von der Automobilindustrie zu verringern. Zu den neuen Geschäftsfeldern gehören die humanoide Robotik und die Rüstungsindustrie. Erst Mitte Oktober hatte der Konzern einen Auftragsbestand von 400 Millionen Euro im Bereich humanoider Roboter gemeldet. Das Unternehmen entwickelt unter anderem Antriebskomponenten für Maschinen, die menschliche Bewegungen nachahmen können.

Die neuen Geschäftsfelder können den Rückgang im traditionellen Autogeschäft bislang jedoch nicht auffangen. Schon beim vorherigen Sparprogramm waren zahlreiche deutsche Standorte betroffen. Für die Werke in Steinhagen und Hameln hatte Schaeffler bereits 2025 die Schließung bis Ende 2026 beschlossen. Welche vier Standorte von den nun angekündigten zusätzlichen Schließungen betroffen sein sollen, ging aus den ersten Berichten nicht hervor.

Der erneute Stellenabbau zeigt, wie schwierig sich der Umbau für einen der größten deutschen Automobilzulieferer gestaltet. Während Schaeffler in neue Technologien investiert, muss das Unternehmen die Kapazitäten in seinem bisherigen Kerngeschäft weiter reduzieren. Für Tausende Beschäftigte bedeutet das, dass die erst vor wenigen Wochen verkündeten Erfolge des Sparprogramms keine Entwarnung waren. (rr)