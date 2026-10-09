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Pläne der Bundesregierung: Plastiksteuer soll Milliarden in die Kassen spülen

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Wenn die Plastiksteuer kommt, wird es für Waren in solchen Verpackungen teuer.
Wenn die Plastiksteuer kommt, wird es für Waren in solchen Verpackungen teuer.
Wenn die Plastiksteuer kommt, wird es für Waren in solchen Verpackungen teuer. Foto: picture alliance / FotoMedienService | Ulrich Zillmann
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Plastiksteuer soll Milliarden in die Kassen spülen

Eine neue Plastiksteuer könnte dem Bund Milliarden einbringen. Doch die Kritik an dem Vorhaben ist gewaltig. Vor allem die hohen Bürokratiekosten und der zusätzliche Personalaufwand sorgen für Widerstand.

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Wenn die Plastiksteuer kommt, wird es für Waren in solchen Verpackungen teuer. Foto: picture alliance / FotoMedienService | Ulrich Zillmann
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