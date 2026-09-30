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Maß, Backhendl und Kaiserschmarrn: Oktoberfestpreise kennen nur eine Richtung – steil bergauf

Maß, Backhendl und Kaiserschmarrn: Oktoberfestpreise kennen nur eine Richtung – steil bergauf

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Wer sich auf dem Oktoberfest ein paar Maß Bier gönnen will, braucht das nötige Geld angesichts steigender Preise.
Wer sich auf dem Oktoberfest ein paar Maß Bier gönnen will, braucht das nötige Geld angesichts steigender Preise.
Wer sich auf dem Oktoberfest ein paar Maß Bier gönnen will, braucht das nötige Geld angesichts steigender Preise. Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer
JF-Plus Icon Premium Maß, Backhendl und Kaiserschmarrn
 

Oktoberfestpreise kennen nur eine Richtung – steil bergauf

Die Maß Bier kostet auf dem Oktoberfest 2026 im Schnitt 15,61 Euro. Auch Speisen, Fahrgeschäfte und Hotelzimmer werden immer teurer. Die Wiesn ist längst kein Volksfest mehr, sondern ein Luxus-Event.

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Wer sich auf dem Oktoberfest ein paar Maß Bier gönnen will, braucht das nötige Geld angesichts steigender Preise. Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer
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