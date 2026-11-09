Nvidia-Chef gesteht Affäre mit mutmaßlicher Spionin aus China

Anzeige

SANTA CLARA. Der Chef des amerikanischen Chipgiganten Nvidia, Jensen Huang, hat eine außereheliche Affäre eingeräumt und sich bei seiner Familie und seinen Mitarbeitern entschuldigt. Die Frau, mit der der 63jährige eine Beziehung unterhielt, steht nach Erkenntnissen amerikanischer Geheimdienste im Verdacht, für China spioniert zu haben. Der Verwaltungsrat des wertvollsten börsennotierten Unternehmens der Welt hat deshalb eine unabhängige Untersuchung eingeleitet.

„Ich war meiner Frau untreu. Meine Handlungen haben sie und unsere Kinder verletzt. Es gibt keine Entschuldigung dafür“, schrieb Huang am Sonntag in einer Mitteilung an seine Mitarbeiter. Seit rund 40 Jahren ist er mit seiner Frau Lori verheiratet. Das Paar hat zwei erwachsene Kinder, die ebenfalls für Nvidia arbeiten. Er übernehme die volle Verantwortung für sein Verhalten, erklärte der Konzernchef.

Bei der Frau handelt es sich laut Wall Street Journal und New York Times um die chinesische Geschäftsfrau Alice Huang, auch bekannt als Huang Le. Sie war eine führende Managerin des in Singapur ansässigen Rechenzentrumsbetreibers Megaspeed International, der eng mit Nvidia zusammenarbeitet. Amerikanische Sicherheitsbehörden gelangten nach Angaben der Zeitungen bereits im vergangenen Jahr zu der Einschätzung, dass sie Informationen an die chinesische Regierung weitergegeben habe. Eine Spionagetätigkeit ist allerdings bislang nicht gerichtlich nachgewiesen.

Nvidia untersucht mögliche Spionage

Der Fall ist für Nvidia besonders heikel, weil das Unternehmen eine Schlüsselrolle im weltweiten Wettlauf um künstliche Intelligenz spielt. Seine leistungsfähigen Prozessoren werden für den Betrieb und das Training moderner KI-Systeme benötigt. Washington versucht seit Jahren, Chinas Zugang zu besonders leistungsstarken amerikanischen Chips durch Exportbeschränkungen zu begrenzen. Megaspeed soll innerhalb von zwei Jahren Nvidia-Prozessoren im Wert von mehr als 4,8 Milliarden Dollar gekauft haben.

Amerikanische Behörden untersuchen seit mehr als einem Jahr, ob Megaspeed Verbindungen zur chinesischen Regierung unterhält und möglicherweise dabei geholfen hat, amerikanische Exportbeschränkungen zu umgehen. Nach Recherchen des Wall Street Journal geriet Alice Huang auch bei Sicherheitsbehörden in Singapur und Taiwan ins Visier. Das Innenministerium Singapurs widersprach allerdings der Darstellung, gegen die Frau persönlich wegen angeblicher Verbindungen zu chinesischen Geheimdiensten ermittelt zu haben. Auch die chinesische Botschaft in Washington wies die Spionagevorwürfe zurück.

Der Nvidia-Verwaltungsrat teilte am Sonntag mit, dass bislang keine Hinweise auf einen Abfluss von Unternehmensgeheimnissen oder eine Gefährdung der nationalen Sicherheit vorlägen. Dennoch werde ein Ausschuss unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder mit Unterstützung externer Anwälte sämtliche verfügbaren Informationen prüfen. Huang habe seine vollständige Zusammenarbeit zugesagt. An seiner Position als Konzernchef soll sich vorerst nichts ändern.

Trump soll seit einem Jahr Bescheid gewusst haben

Besonders brisant ist die Rolle von US-Präsident Donald Trump. Nach Recherchen der New York Times wurde er bereits vor rund einem Jahr darüber informiert, dass amerikanische Geheimdienste Alice Huang für eine chinesische Spionin hielten. Bei der Überwachung der Geschäftsfrau hätten die Behörden festgestellt, dass sie Informationen nach Peking weiterleitete. Trump entschied demnach, nichts zu unternehmen. Er habe den wirtschaftlichen Erfolg von Nvidia nicht gefährden und die ohnehin schwierigen Handelsbeziehungen mit China nicht zusätzlich belasten wollen.

In amerikanischen Sicherheitskreisen wuchs dagegen die Sorge, dass China über Alice Huang auch vertrauliche Informationen über Trumps politische Ansichten erhalten haben könnte. Jensen Huang gehört zu den einflussreichsten Technologieunternehmern im Umfeld des Präsidenten und berät ihn regelmäßig in Fragen der künstlichen Intelligenz und der Handelspolitik. Nach einem weiteren Bericht der New York Times war Außenminister Marco Rubio, der zugleich als Nationaler Sicherheitsberater fungiert, an der Ausarbeitung eines geheimen Vermerks über den Spionageverdacht beteiligt. Das Papier sollte führende Regierungsmitglieder über die Sicherheitsbedenken informieren. Inzwischen verlangen auch mehrere republikanische Kongressabgeordnete Aufklärung.

Trump stellte sich am Sonntag dennoch hinter den Nvidia-Chef. Huang sei ein „ehrenwerter Mann“, der für die Vereinigten Staaten hervorragende Arbeit geleistet habe, erklärte er gegenüber Journalisten. Auf die Frage, ob er angesichts der damaligen Geheimdienstinformationen hätte eingreifen müssen, antwortete Trump: „Nein, das glaube ich nicht.“ Huang habe wahrscheinlich eine Erklärung für die Angelegenheit, die man sich zunächst anhören müsse. Der Präsident sprach sich außerdem dafür aus, dass Huang weiterhin an der Spitze von Nvidia bleibt. Die Untersuchung des Konzerns soll nun klären, ob die private Affäre auch Folgen für die amerikanische Technologiesicherheit hatte. (rr)