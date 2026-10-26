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Hayek-Gesellschaft: Mit der Kettensäge gegen den betreuten Bürger

Hayek-Gesellschaft: Mit der Kettensäge gegen den betreuten Bürger

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Der Ökonom und Vorsitzende der Hayek-Gesellschaft, Stefan Kooths lächelt in die Kamera – und will mit der Kettensäge an den Staat, zumindest dosiert
Der Ökonom und Vorsitzende der Hayek-Gesellschaft, Stefan Kooths lächelt in die Kamera – und will mit der Kettensäge an den Staat, zumindest dosiert
Der Ökonom und Vorsitzende der Hayek-Gesellschaft, Stefan Kooths. (Archivbild). Foto: IMAGO / dts Nachrichtenagentur
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Mit der Kettensäge gegen den betreuten Bürger

Beim Berliner „Forum Freiheit“ rechnet Hayek-Chef Stefan Kooths am Wochenende mit staatlicher Wahrheitsfürsorge und politischer Besitzstandswahrung ab. Von der Tagesschau bis zur künstlichen Intelligenz geht es um dieselbe Frage: Wer beeinflusst oder kontrolliert wen?

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Der Ökonom und Vorsitzende der Hayek-Gesellschaft, Stefan Kooths. (Archivbild). Foto: IMAGO / dts Nachrichtenagentur
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