Milliardenverlust: Volkswagen verkündet neue Horrorzahlen

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WOLFSBURG. Der Volkswagen-Konzern hat im dritten Quartal einen Verlust von 5,82 Milliarden Euro nach Steuern verbucht. Das teilte Deutschlands größter Autohersteller am Donnerstag mit. Im Vorjahreszeitraum hatte das Minus noch bei 1,07 Milliarden Euro gelegen. Auch der Umsatz sank deutlich, um 6,3 Prozent auf 75,3 Milliarden Euro. Weltweit lieferte Volkswagen zwischen Juli und September nur noch 1,89 Millionen Fahrzeuge aus, ein Rückgang um 14,3 Prozent.

Besonders dramatisch ist die Entwicklung auf dem chinesischen Markt. Dort verkaufte der Konzern im dritten Quartal nur noch knapp 406.000 Fahrzeuge, 38,5 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Seit Jahresbeginn beträgt der Rückgang bereits gut 30 Prozent.

Volkswagen kämpft in China mit einer schwächeren Nachfrage und wachsender Konkurrenz heimischer Hersteller. Gerade bei Elektroautos haben chinesische Anbieter den deutschen Konzern zunehmend unter Druck gesetzt. Den größten Anteil am Quartalsverlust hat allerdings eine milliardenschwere Abschreibung auf Porsche.

Der Konzern musste den Wert seiner Sportwagentochter um rund 6,4 Milliarden Euro nach unten korrigieren, weil die Erwartungen an deren künftige Geschäftsentwicklung gesunken sind. Die Abschreibung führt zwar nicht unmittelbar zu einem Geldabfluss, belastet aber das Konzernergebnis erheblich. Insgesamt verbuchte Volkswagen im dritten Quartal Sondereffekte von 7,8 Milliarden Euro.

Auch Elektroautos belasten die Rendite

Doch die Schwierigkeiten reichen über die einmaligen Belastungen hinaus. In den ersten neun Monaten des Jahres erwirtschaftete Volkswagen operativ gerade noch einen Gewinn von 100 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es 5,4 Milliarden Euro gewesen. Ohne Sondereffekte liegt die operative Umsatzrendite bei 3,8 Prozent. „Das ist zu wenig, um weiter kraftvoll in unsere Zukunft zu investieren“, erklärte Finanzvorstand Arno Antlitz in einer Mitteilung.

Dabei gerät Volkswagen auch durch die eigene Elektrostrategie unter Druck. Zwar steigen in Europa die Bestellungen für Elektrofahrzeuge, doch deren Gewinnspannen liegen nach Konzernangaben weiterhin unter denen vergleichbarer Verbrenner. Hinzu kommen die amerikanischen Importzölle und der zunehmende internationale Preiswettbewerb. Für das Gesamtjahr rechnet Volkswagen inzwischen nur noch mit einer operativen Umsatzrendite von höchstens einem Prozent. Ursprünglich waren vier bis 5,5 Prozent erwartet worden.

Konzernchef Oliver Blume hat deshalb einen weitreichenden Sparkurs eingeleitet. Volkswagen will seine Modellpalette verkleinern, Verwaltungsstrukturen abbauen und die Kosten der Fahrzeugproduktion senken. Das gesamte Kostenprogramm hat nach Angaben des Konzerns ein Volumen von rund 31 Milliarden Euro. Antlitz drängt auf eine schnelle Umsetzung: „Wir dürfen keine Zeit verlieren und müssen schnell und entschlossen handeln.“

Bis zu 100.000 Stellen könnten wegfallen

Für die Beschäftigten haben die Sparpläne bereits erhebliche Konsequenzen. Zu dem zuvor vereinbarten Abbau von rund 50.000 Stellen sollen nach einem Aufsichtsratsbeschluss vom September weltweit weitere 50.000 Stellen wegfallen. Insgesamt könnten damit bis zu 100.000 Arbeitsplätze betroffen sein. Auch Werksschließungen sind weiterhin nicht ausgeschlossen.

Besonders ungewiss ist die Zukunft der Standorte Emden, Zwickau, Hannover und Neckarsulm. Für diese Werke kann Volkswagen ab den Jahren 2031 bis 2034 derzeit keine wirtschaftlich tragfähige Folgeproduktion garantieren. Der Konzern prüft deshalb alternative Nutzungsmöglichkeiten. Gleichzeitig sollen die europäischen Produktionskapazitäten um jährlich 500.000 Fahrzeuge reduziert werden.

Wie dringend Volkswagen seine Kosten senken muss, zeigen auch die langfristigen Vergleichszahlen. In den ersten neun Monaten dieses Jahres lieferte der Konzern weltweit rund sechs Millionen Fahrzeuge aus. Das waren fast 600.000 weniger als im Vorjahr. Während das Management an den geplanten Einsparungen festhält, soll bis Mitte 2027 entschieden werden, wie es mit den vier gefährdeten deutschen Werken weitergeht. (rr)