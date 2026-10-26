Linkspartei-Vorsitzender verlangt Rücktritt von Audi-Chef Döllner

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BERLIN/ATLANTA. Der Vorsitzende der Linkspartei, Luigi Pantisano, hat den Rücktritt von Audi-Vorstandschef Gernot Döllner gefordert. „Ich finde, es ist eindeutig: Audi-Vorstandschef Gernot Döllner muss seinen Hut nehmen“, sagte er dem Nachrichtenportal „T-Online“. Er warf US-Präsident Donald Trump vor, Politik für die Interessen der Reichen zu machen und Arbeitnehmerrechte zu bekämpfen. „Und dann kommt ein deutscher Konzernchef auf die Bühne und macht Wahlkampfhilfe für diesen Autokraten. Man möchte vor Scham im Boden versinken.“

Grund für Pantisanos Forderung ist die Ankündigung des Audi-Vorstandsvorsitzenden, im US-Bundesstaat Georgia ein erstes eigenständiges Werk zu eröffnen – trotz massiver Einsparungen in Deutschland (JF berichtete). „Wir haben vor, unsere größten und hochwertigsten SUVs auf den Markt zu bringen und sie hier in Macon, Georgia, zu produzieren“, sagte Döllner während einer Wahlkampfveranstaltung von Trump am Samstag anlässlich der US-Zwischenwahlen Anfang November (JF berichtete). „Es ist eine langfristige Investition, weil wir an den amerikanischen Markt glauben.“

Audi CEO Gernot Döllner credits President Trump for the company’s new auto investments in Georgia: „I would like to thank Mr. President for your support and the great opportunity.“ „We are planning to bring our biggest and most premium SUVs and produce them here in Macon!“ https://t.co/uaiR7yfu9w — Republicans (@Republicans) October 25, 2026

Audi will in den USA jährlich 200.000 Autos produzieren

Der Bau des neuen Audi-Werks soll bereits 2027 beginnen, rund vier Milliarden US-Dollar kosten und etwa 4.500 Arbeitsplätze schaffen. Nach der Fertigstellung soll dort Anfang der 2030er Jahre die Produktion von 200.000 neuen Fahrzeugen pro Jahr starten. Das Unternehmen begründete die Pläne mit einem „erheblichen Wachstumspotential“, das die USA als zweitgrößten Premiummarkt der Welt böten. Eine endgültige Entscheidung über das Projekt stehe noch aus.

Der Linksparteivorsitzende bezeichnete den mangelnden Einfluss der deutschen Politik auf die Konzernführung als „Armutszeugnis“. Man schaue „stattdessen tatenlos dem Abbau der Arbeitsplätze hier vor Ort“ zu. Insbesondere bei dem Audi-Mutterkonzern Volkswagen, wo das Land Niedersachsen im Aufsichtsrat vertreten ist, soll der Auftritt Döllners nun „Konsequenzen haben“, insistierte Pantisano. Andernfalls müsse sich auch der niedersächsische Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) „die Wahlkampfhilfe für Trump zurechnen lassen“. Lies wiederum rügte Döllners Auftritt bereits. „Eine Wahlkampfveranstaltung kann nicht der richtige Ort sein, eine solche Investition zu verkünden“, monierte er. Döllner sei „Teil einer politischen Inszenierung“ geworden.

Von den Sozialdemokraten meldete sich zudem die Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende der SPD Baden-Württemberg, Isabel Cademartori, zu Wort. Das Mitglied des Verkehrsausschusses kommentierte Audis Investitionsankündigung auf X als „direkte Wahlkampfhilfe für einen korrupten Autokraten und Faschisten“. Dies sei „ein neuer Tiefpunkt“. Damit habe das Unternehmen „aus der Geschichte Nix (sic!) gelernt. Schlimm.“ Cademartori gehörte zu den SPD-Abgeordneten, die die sozialistische US-Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez (Demokraten) in Berlin trafen und sie als politisches Vorbild priesen.

VW-Konzern kritisiert Döllner scharf

Auch VW-Konzernbetriebsratschefin Daniela Cavallo warf dem Audi-Chef vor, aktive Wahlkampfhilfe geleistet zu haben. „Etliche Minuten voller Rassismus, Sexismus, Fremdenhass, Transphobie, Verächtlichmachung der Demokratie – und dann tritt einer unserer obersten Konzern-Repräsentanten auf die Bühne“, beklagte sie in einem internen Interview, aus dem die dpa zitierte. Cavallo betonte, eine Zustimmung der Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat komme nur in Frage, wenn die Auswirkungen auf die deutschen Standorte klar seien.

Der Konzernvorstand um Oliver Blume habe sich laut der Betriebsratsvorsitzenden „von einer höchst zweifelhaften politischen Figur, die gegen so ziemlich jeden unserer Unternehmenswerte verstößt, zur Marionette in dessen Propaganda-Show machen lassen“. Demzufolge widerspreche der Auftritt Döllners internen Leitlinien von Audi, die öffentlich wirksame Termine mit Kandidaten in den letzten drei Monaten vor Wahlen untersagten. IG-Metall-Chefin Christiane Benner nannte den Auftritt „politisch inakzeptabel“ und „peinlich“. Döllner habe „eklatant“ die eigenen Unternehmensregeln zur politischen Neutralität verletzt.

Deutscher Autobauer steckt in der Krise

Audi ist durch den Mutterkonzern Volkswagen von massiven Umstrukturierungen und Stellenabbau in Deutschland betroffen. Konkret soll etwa der Nachfolger des Audi Q4 e-tron künftig nicht mehr in Zwickau, sondern in der slowakischen Hauptstadt Pressburg (Bratislava) gefertigt werden. Die Produktion des A8 wandert gemäß den Konzernplänen von Neckarsulm nach Leipzig. Es wäre der einzige von den Umstrukturierungsmaßnahmen betroffene Produktionsstrang, der in Deutschland verbleiben würde (JF berichtete).

Aufgrund der Zollpolitik der Vereinigten Staaten und der hierzulande hohen Energiepreise hinkt der US-Markt hinter den Märkten in Europa und China hinterher und belastete das Konzernergebnis zuletzt mit 1,2 Milliarden Euro. (rsz)