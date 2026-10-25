Kann von der Leyens Zwei-Billionen-Forderung noch abgewendet werden?

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Die nationalen Kassen sind leer, doch Brüssel fordert mehr. Das war die Ausgangslage beim EU-Gipfel am Wochenende, bei dem ein Kompromiss zum Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) – vergeblich – gesucht wurde. Es ist der Haushaltsansatz für die Jahre 2028 bis 2034, und ginge es nach der EU-Kommission, so wären es knapp zwei Billionen Euro für diesen Siebenjahreszeitraum.

Deren Vorschlag übertrifft den MFR 2021 bis 2027 um 760 Milliarden Euro oder 59 Prozent. Die Inflation herausgerechnet beträgt der reale Zuwachs immerhin noch 38 Prozent. Bezogen auf die Wirtschaftsleistung würde der Anteil des EU-Haushaltes von 1,13 auf 1,26 Prozent steigen – von 1.000 Euro nationaler Wertschöpfung würden statt 11,30 Euro zukünftig 12,60 Euro an die EU gehen.

Von der Leyens Kommission würde weiter an Einfluss gewinnen

Hinzu kämen mögliche Schulden von 645 Milliarden Euro (32 Prozent des MFR), die die Kommission als Kreditermächtigungen „auf Vorrat“ für eine weitere Ukraine-Reserve sowie „Aufbauhilfen“ der Mitgliedstaaten ziehen könnte. Politik ist angewandte Psychologie, und es liegt der Verdacht nahe, dass die Kommission hier auf den Ankereffekt setzt: Bei Verhandlungen orientiert man sich stark an einer zuerst genannten Budgetforderung – dem „Anker“ – und die Gegenseite akzeptiert dann gerne bei kleineren Zugeständnissen.

Doch die Sachlage ist komplex. Die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen (CDU) würde als Haushälter und Programmadministrator an Einfluss und zentraler Steuerungsmacht zu Lasten der finanzierenden Mitgliedstaaten gewinnen, ebenfalls das EU-Parlament, das den MFR und den jährlichen Haushalt mit beschließt.

In einer weiteren Konfliktlinie stehen sich zwei Staatengruppen gegenüber: Die „sparsamen Sechs“ pochen auf Kürzungen um „mehrere hundert Milliarden“ Euro. Sie sind zugleich Nettozahler in die EU (2024 in Milliarden Euro): Deutschland (14,8), die Niederlande (1,7), Schweden (1,2), Österreich (1,0), Dänemark (0,6) und Finnland (0,4). Sie wollen nicht nur eine proportionale Kürzung der Agrar- und Regionalförderung, sondern zugleich einen „modernisierten“ Etat mit mehr Mitteln für Verteidigung, Wettbewerbsfähigkeit und Migration.

Nettozahler Frankreich und Italien wollen größeren EU-Haushalt

Doch auch Frankreich (5,8 Milliarden Euro) und Italien (2,5) zahlen erheblich mehr ein, als sie zurückbekommen. Sie haben jedoch ein Interesse an den traditionellen Ausgaben im EU-Haushalt. So ist die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) ein zentraler Teil des Pariser Interesses. Italien zieht hingegen aus der Kohäsionspolitik großen Nutzen, aus regionalen Investitionen und aus EU-finanzierten Entwicklungsprogrammen, denn diese sind für wirtschaftlich schwächere Regionen von Bedeutung.

Dies eint auch die „16 Freunde der Kohäsion“ um Polen, Spanien und Griechenland, die sich ebenfalls hohe Zuflüsse für die Regionen und ihre Landwirtschaft sichern wollen. Die Konfliktlinie verläuft damit nicht schlicht zwischen Nettozahlern und Nettoempfängern, sondern auch zwischen unterschiedlichen Vorstellungen davon, welche Aufgaben der zukünftige EU-Haushalt erfüllen soll.

Schließlich zeigte ein informelles Treffen des Bundeskanzlers mit den Regierungschefs der Bundesländer kurz vor dem EU-Gipfel, dass seine klare Kürzungs- und Modernisierungsposition nicht von allen mitgetragen wird. Denn zwischen den Ländern gibt es ein erhebliches Wohlstandsgefälle und abweichende Wirtschaftsstrukturen, die Überweisungen aus Brüssel auslösen – oder auch nicht. So erhält Sachsen mit seinen vier Millionen Einwohnern etwa 3,9 Milliarden Euro, während Bayern mit 13,2 Millionen Einwohnern nur ca. 2,5 Milliarden Euro erhält. Generell profitieren die ostdeutschen Bundesländer von den EU-Programmen stärker als die westdeutschen, weshalb sie prinzipiell zu den „regionalen Freunden der Kohäsion“ zählen.

Im Dezember soll eine Einigung stehen

Die derzeitige irische Ratspräsidentschaft hatte die Aufgabe des ehrlichen Maklers, denn es müssen 27 Staaten und das EU-Parlament zustimmen. Doch dem Dubliner Präsidentschaftsmotto „Stärke durch Einigkeit“ entsprach der vorgelegte Revisionsvorschlag in keiner Weise. Mit Ausgaben von 1,825 Billionen Euro (in laufenden Preisen) fiel das Volumen zwar um knapp 160 Millionen Euro geringer aus, das entsprach aber immer noch einem Anstieg gegenüber dem aktuellen MFR um 50 Prozent.

Zudem betrafen die Kürzungen vornehmlich die „modernen“ Ausgaben (in Prozent des Kommissionsvorschlages): Wettbewerbsfähigkeit (minus 13,0), Außenpolitik (minus 17,5) und Grenzschutzbehörde Frontex (minus 25,0). Die Bereiche Agrar/Fischerei und Kohäsion/Regionalförderung blieben vollständig von Einschnitten ausgenommen, obwohl die Bauern nur für 1,8 Prozent der EU-Bruttowertschöpfung verantwortlich sind.

Wie geht es nach dem ergebnislosen Gipfel weiter? Die Zeit drängt, denn 2027 wird in Frankreich, Italien und Polen gewählt, was eine Einigung danach unkalkulierbar macht. Deshalb sollte auf dem EU-Gipfel am 17./18. Dezember eine Einigung stehen, auch um sicherzustellen, dass die begleitenden Gesetzgebungsakte im Jahr 2027 rechtzeitig erfolgen können. Zudem muss der MFR durch entsprechende Einnahmen gedeckt sein.

Ein möglicher Kompromiss hätte fünf Stellschrauben

Dazu ist ein Eigenmittelbeschluss notwendig, dem nicht nur alle Mitgliedstaaten zustimmen müssen, sondern auch die nationalen Parlamente gemäß ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften. Sollte keine rechtzeitige Einigung erfolgen, „so werden die Obergrenzen und sonstigen Bestimmungen des letzten Jahres des vorangegangenen Finanzrahmens bis zum Erlass dieses Rechtsakts fortgeschrieben“.

Ein möglicher Kompromiss hätte fünf Stellschrauben: das Gesamtvolumen des Etats, die Verteilung der Mittel zwischen traditionellen und neuen Prioritäten, die nationalen Finanzierungsbeiträge inklusive etwaiger Rabatte. Dazu neue Einnahmequellen zu Lasten der Staaten (in Milliarden Euro): 30 Prozent der Einnahmen aus der Versteigerung der CO₂-Emissionsrechte (ETS; 9,6), 75 Prozent der Einnahmen aus der CO₂-Grenzsteuer CBAM (1,4), eine neue Abgabe auf nicht eingesammelten Elektromüll (15,0), ein Anteil an der Tabaksteuer (11,2) und eine Abgabe für Großunternehmen (6,8). Schließlich die Frage, wie flexibel die EU auf Krisen reagieren können soll.

Und hier kommen die im Kommissionsvorschlag bereits vorgesehenen Schuldenfonds ins Spiel – bei langen Tilgungszeiten (45 Jahre) und einer anziehenden Inflationierung würden die Anleihehalter bei Entwertung ihrer Forderungen die Zeche zahlen. Doch die derzeit steigenden Zinsen stellen deren Bereitschaft in Frage.

Prof. Dr. Dirk Meyer lehrt Ökonomie an der ­Helmut-Schmidt-Universität Hamburg.