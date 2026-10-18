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Wissenstransfer: Kampf um Patente: Wohin deutsche Ideen verschwinden

Wissenstransfer: Kampf um Patente: Wohin deutsche Ideen verschwinden

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A humanoid robot loads items at the KUKA booth during the CIIF, China International Industry Fair, at the National Exhibition and Convention Center in Shanghai, China, on October 12, 2026. (Photo by Ying Tang/NurPhoto) Deutsche Patente wandern ins Ausland.
A humanoid robot loads items at the KUKA booth during the CIIF, China International Industry Fair, at the National Exhibition and Convention Center in Shanghai, China, on October 12, 2026. (Photo by Ying Tang/NurPhoto) Deutsche Patente wandern ins Ausland.
Ein Roboter von Kuka in Shanghai: Seit 2016 gehört der Tech-Hersteller dem chinesischen Midea-Konzern. Foto: picture alliance / NurPhoto | Ying Tang
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Kampf um Patente: Wohin deutsche Ideen verschwinden

Deutschland hat eine Schwäche bei der Chancenverwertung – auch bei Patenten. Heimische Erfindungen wandern immer häufiger ins Ausland ab. Die Gründe sind komplex, doch der Effekt auf den Technologie-Wettlauf ist gefährlich.

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Ein Roboter von Kuka in Shanghai: Seit 2016 gehört der Tech-Hersteller dem chinesischen Midea-Konzern. Foto: picture alliance / NurPhoto | Ying Tang
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